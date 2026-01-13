全台掀土石方之亂 環境部長彭啓明挺清運車輛裝GPS

環境部長彭啓明今日出席「綠建築新思維：築綠而居 循環重生記者會」。（蔡佩珈攝）

今年元旦起，內政部規範營建剩餘土石方清運車輛須安裝GPS，卻出現清運費用提高，土石方無處可去等「土石方之亂」。環境部長彭啓明今天指出，營建土石方管理鬆散幾十年，政府有決心要解決，現在的陣痛是短時間，中長期不會有問題，環境部支持清運車輛裝設GPS，也希望業者配合，目前已協調地方政府開暫置場，未來一年就可以紓解。

環境部長彭啓明今日出席「綠建築新思維：築綠而居 循環重生記者會」前表示，過去營建土石方運送過程缺乏管控，導致土石方流向不明，出現巨大黑數，環境部支持內政部推動清運車輛裝設GPS，確實現在土石暫置場、最終去處短時間內銜接有問題，已協調地方政府開設臨時暫置場，未來一年土石方就能有一個紓解的地方。

他指出，經中央跟地方合作，已有16縣市成立營建土石方去化的跨單位平台，另有6縣市進行中，補助給地方建立平台的經費，希望立法院儘速審查通過。

彭啓明強調，這是短時間的亂象，相信建商有良知，都希望營建土石方能妥善處理及再利用，過去管理鬆散幾十年，政府有決心、會負責解決，即使業者短時間內會感到陣痛，但近期就會解決去化問題，中長期來看不會有問題，仍希望業者配合裝設GPS。

他也提到，營建土石方需要中央、地方一起解決，部分縣市積極處理，例如高雄已有南星計畫，成立容納300、400萬方的土石方暫置空間；基隆市跨局處合作成立土資場，部分縣市則不太積極，希望更加積極，不能只靠中央解決。

