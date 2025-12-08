全台掀《大濛》觀影熱潮 還原40年代台北、「反派專業戶」壓迫感爆棚

▲ 圖 / 華文創 提供

台北市 / 林彥廷 綜合報導

國民電影《大濛》上映兩週票房持續升溫，本週將突破3千萬，討論度更是爆表，許多人攜家帶眷進戲院，甚至有觀眾帶著高齡95歲的長輩一起看《大濛》，長輩們直到亮燈都還坐在位置上靜靜落淚，激動情緒久難平復。

《大濛》今（8）日公開「走囉」篇花絮。以《大濛》榮獲第62屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，分享美術組用心還原民國四〇年代台北榮町大街的過程，將主角阿月從嘉義坐火車到台北、出台北車站後沿途會見到的人事物，透過各式陳設、搭景去做還原，手稿上密密麻麻的筆記，全是極力考究歷史的證明。實景場地遍及台南、嘉義做拍攝，其餘則透過搭景來做呈現，飾演姐姐阿霞的9m88透露自己相當投入在拍攝現場：「美術組做的陳設，讓我們很快的進入到那樣的狀況。」

不只重現當時的台北街景受到影迷關注，「特務組」陳以文和蔡昌憲的角色也引起討論；近日社群平台有老師發文表示，「敝校退休老師準備50萬要請全校師生看《大濛》」，他的同事還在自己任教的班加碼，「只要有吃爆米花就算他的」，用行動證明自己對電影的喜愛，而該篇貼文瀏覽數逼近10萬引起熱議，也有不少店家自主性發起「憑《大濛》票根享折扣」活動，全台掀起「走囉！一起去看《大濛》」熱潮，足見《大濛》口碑持續擴散中。

金馬影帝莫子儀看完《大濛》後分享：「謝謝勳導溫柔地訴說著那個悲傷的年代，屬於這片土地的歷史、漂泊與無奈的人們、記憶、溫柔、無法被安撫的傷痛與夢。希望自己有一天也能化為雲與霧，降落在這片土地上，陪伴、滋潤所有乾枯的孤寂，哪怕再遙不可及，也能一起重建溫暖的希望與夢想。」感動超過4千人按讚。

三金得主吳念真看完《大濛》後，罕見在社群發文分享心得，提到片中壞到不行的特務頭子陳以文「不但沒有受到任何報應，甚至還讓他平安過日、富貴晚年！」直呼：「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」貼文一出吸引萬人按讚，由金馬影帝陳以文飾演的特務頭子范春、票房吉祥物蔡昌憲飾演特務李二雄，特務組合的吸睛程度也不遑多讓，角色厚度與演技在社群平台深受觀眾討論。

「反派專業戶」陳以文一登場，光眼神就令人不寒而慄，在火車上狠摔小鳥、邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，直接帶出角色強烈壓迫感，蔡昌憲也透露：「以文哥唱完後，全車的人都會唱了，你就知道聲音的穿透性和給人家洗腦的感覺多厲害！」相較陳以文的強大氣場，蔡昌憲在片中面對范春甚至會緊張手抖，在準備角色期間，蔡昌憲坦言一度把以文哥幻想得很可怕，有次兩人在金馬活動上相遇，他當晚竟做了惡夢，但跟陳以文合作後感受到極大反差，忍不住強調：「本人真的非常NICE，還會揪我去吃飯，是非常好的哥哥！」

兩人在詮釋特務角色上，不只在眼神動作下足功夫，連特務的背景、心理狀態都認真做足功課，陳以文透露開拍前導演陳玉勳介紹一本退休特務谷正文的書給他，「書裡有些害人的方式，也有生活百般無奈中，處理這些事用淫言穢語創作歌曲，讓自己排解心理苦悶，我朝這方向賦予范春更多特色，而不是單純讓人害怕或凶狠而已。」蔡昌憲和導演討論角色時，也替二雄設計了搶眼的「北野武」式眨眼動作，他透露事先有看日本電影《淺草小子》觀察柳樂優彌來揣摩角色，平時在家不斷練習，後來即便下戲後，面對緊張事物都還是會不自覺眨眼，入戲相當深。

而柯煒林、陳以文、蔡昌憲在片中有一場刺殺動作戲，蔡昌憲收買並哄騙柯煒林行刺陳以文，想為心儀的醫生太太林雨宣復仇，扭打之際被陳以文開槍擊中要害身亡。這場大亂鬥從二樓打到一樓，三人事先上了動作訓練課，柯煒林從樓梯邊一路爬到門口，被陳以文拖住跨坐壓制，除了激烈拉扯還要死命抵抗陳以文開槍，兩人拍攝時親自上陣，耗費大量體力。蔡昌憲則是獻出從影生涯第一次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊：「因為我的頭靠牆、腳有點扭曲，身體要卡在一個位置上，是滿特別的體驗！」回憶起當時的心情也表示：「二雄透過眼神，彷彿對醫生太太說了那『三個字』，希望大家可以感受到。」順利拍攝結束後還不忘問導演：「有死得很帥嗎？」見到導演陳玉勳比出大拇指讚「帥」，讓他覺得一切都值得。

由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中，更多電影資訊請見官方臉書。

