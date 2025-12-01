全台接連5垃圾場火警！ 台南2件 義消前線「雙腳陷泥濘」
台南後壁烏樹林掩埋場大火持續燃燒已超過十天，義消人員冒險深入火場救災，卻因現場泥濘不堪而陷入困境。根據統計，11月全台共發生五起掩埋場火警，包括台南後壁烏樹林、安南城西掩埋場，以及嘉義、花蓮和澎湖的掩埋場，均因垃圾蓄積熱能引發自燃。安南區城西掩埋場更於上月30日再度失火，使消防人員疲於奔命。
十天過去了，台南後壁烏樹林掩埋場仍在悶燒，義消站在第一現場持續救援。怪手一邊挖掘，一邊噴水降溫，火場周圍已經燒得面目全非。由於滅火過程中使用大量的水，火災現場變成一片泥濘，義消人員稍不留神就會陷入泥中。現場可見義消兩條腿深陷泥濘之中，深及大腿，加上身上的消防重裝備，他們必須費盡力氣才能慢慢脫困。
安南區義消劉怡仁表示，要拔腳的時候需要非常用力，幸好當時身上沒有背氣瓶、沒有戴面罩，否則情況會更加困難。他進一步描述救災的艱辛，表示每踏出一步都會陷入泥中，必須想辦法尋找較乾燥的地方，爬上去之後再拉著水線慢慢深入火場。
台南後壁烏樹林掩埋場於21日發生大火，火勢迅速蔓延擴大，消防員不眠不休作業已超過十多天，火勢仍未完全熄滅。消防人員必須揹著水袋，逐步踏進滿目瘡痍的火場區，每一步都異常艱難。
義消人員才支援後壁殘火處理，30日下午安南區城西掩埋場又發生火警，他們只能挺著疲倦的身子，再度趕往現場救援。起火的城西掩埋場在一個月前也曾發生火警，疑似是殘火蓄熱和垃圾發酵產生沼氣而復燃。
11月份全台共發生五起掩埋場火警，除了台南後壁烏樹林和安南城西掩埋場外，還有嘉義湖子內回收暫置場、花蓮美崙華東垃圾掩埋場和澎湖紅羅村掩埋場。這一連串的火警事件，凸顯出垃圾掩埋場因蓄積熱能引發火勢的嚴重問題，相關單位必須高度重視並採取有效措施加以預防。
