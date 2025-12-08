全台掩埋場今年24起火警 焚化爐為何未解決垃圾去化問題？

全台多處垃圾掩埋場、廢棄物暫置場近期陸續發生火警，統計今年截至4日為止，已發生至少24起。有些地點甚至不只一次起火，例如花蓮美崙地區垃圾掩埋場，曾因沼氣外洩連續4個月起火；有「全台最大垃圾山」之稱的新竹縣新豐掩埋場，先前也因連日高溫悶熱、沼氣等因素導致垃圾5度自燃。

澎湖紅羅掩埋場則因易燃物、垃圾堆積太深與夜間風勢影響，已3度起火且火勢難以控制；堆置大量丹娜絲風災廢棄物的台南烏樹林暫置場，11月起火後更延燒13天，直至12月3日才完全撲滅。

廣告 廣告

掩埋場為何火災頻仍？

針對今年掩埋場自燃事件發生率提高，環境部歸納出2大主因，包括秋季異常高溫、乾燥，以及風災後大量廢棄物湧入，雜物混合堆置容易發酵產熱起火，但背後也隱藏垃圾去化量能不足的問題。

立院報告顯示，截至2023年6月底，全台107座掩埋場平均剩餘容量僅9.67%，其中36處已飽和；再加上全台24座焚化廠自2017年至2031年陸續進入整改期，大部分縣市選擇將垃圾裸露暫置在掩埋場，未及時推平覆土，導致全台裸露垃圾量在2023年底一度達84萬公噸，創近年新高。

儘管環境部去（2024）年起補助各地整頓掩埋場、進行垃圾打包、增設沼氣管、AI監控等改善措施，同時呼籲各縣市加強垃圾破袋檢查，避免瓦斯罐、打火機、鋰電池等危險物混入而衍生火災，但截至今年11月底，全台仍有60.8萬公噸裸露垃圾尚未處理，其中以台南市、新竹縣、南投縣最多。

多縣市陸續設置焚化爐因應

今年發生火警的南投名間、新竹新豐、花蓮美崙掩埋場，2021年時早已無剩餘容量，但至今仍超量堆置裸露垃圾。澎湖則是長期運送垃圾至台灣本島焚燒，但時常受到氣候、船班及本島焚化爐歲修等因素影響，導致垃圾囤積於掩埋場，今年堆置總量一度達4萬公噸，相當於澎湖人400天產生的垃圾量。

南投縣政府已規劃在名間鄉興建焚化爐，今年9月環評初審在地方抗議聲浪下通過，仍待第2階段審查。新竹縣則在去年底啟用竹北焚化爐試燒，並期盼能在今年底前正式運轉，5年內以兩座焚化爐達到全面去化每日垃圾及新豐掩埋場暫置垃圾。

花蓮與澎湖則因沒有焚化爐而討論是否設置。花蓮當地議員質疑，只靠台泥氣化爐與送往外縣市焚化，去化速度恐不及垃圾增加速度。澎湖縣長陳光復則是在掩埋場火災後，承諾加速推動，讓澎湖垃圾能自主處理。

焚化爐是解決垃圾山的萬靈藥？

根據環境部統計，全台22個縣市中，僅餘7個縣市無正式營運焚化爐，包含南投、花蓮以及離島澎、金、馬3縣；新竹縣的竹北焚化爐在試營運階段；雲林的林內焚化爐則因弊案，自2005年完工後即閒置至今。

不過，即使是境內擁有4座焚化爐的台南市，仍因焚化爐歲修期間量能不足，加上秋季乾燥及垃圾發酵產生沼氣，造成安南區城西掩埋場今年3度起火、烏樹林廢棄物暫置場延燒近兩週。

南市府環保局表示，未來將強化管理掩埋場、加速垃圾移除發包作業，並透過城西更新爐提升垃圾處理量，目標明年5月前清理完畢。

不過，興建焚化爐不必然能解決垃圾問題。公視《我們的島》團隊採訪看守台灣協會秘書長謝和霖指出，核心問題仍是我們製造太多垃圾，而政府每年投入「源頭減量」的經費，卻比「處理垃圾」費用還少22倍。

環境部則在今年初就已喊話，將持續透過數位化管理、源頭減量、掩埋場整理及垃圾打包減容等多項措施，目標明年底前解決各縣市垃圾裸露堆置問題。