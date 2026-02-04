全台換新鈔限定5天 2026年11家銀行、郵局兌換方式一次看

【緯來新聞網】中央銀行於1月27日宣布，自2月9日至13日，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，配合農曆新年期間民眾包紅包的需求，無需證件即可臨櫃換鈔。

全台換新鈔限定5天。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

中央銀行指出，此次指定兌換據點包含8家金融機構的372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局設置「新鈔兌換專櫃」，提供百元與限量其餘面額新鈔。偏遠地區59處郵局亦同步提供一般櫃檯兌換服務。各地據點門前張貼公告說明，每人限兌100張新台幣壹佰圓券，其餘面額將視各行庫存量彈性供應。



2026新鈔兌換共11家金融機構

因應民眾過年包紅包的需求量大，中央銀行自2019年起固定於農曆年前設置換鈔服務。2026年春節前的兌換安排再次成為焦點，尤其是集中在5天內完成，使得兌換時段與地點選擇更受矚目。此次11家機構參與，使地點涵蓋全台主要縣市，便於民眾就近兌換。



換新鈔地點查詢

根據中央銀行過往公告，換新鈔作業為春節期間的例行措施，便利民眾傳統紅包習俗。以2025年為例，亦有類似時段與範圍安排。2026年則首次將所有指定換鈔地點整合至Google地圖查詢介面，並提供「新鈔兌換地點一覽表」供線上查詢，有助於疏導人流並提升兌換效率。

網址:https://reurl.cc/dqYG6V



各家金融機構兌換資訊

參與本次兌換作業之金融機構包括：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、台新銀行，以及中華郵政。



1.臺灣銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：全台分行臨櫃提供新鈔兌換，張貼公告說明，數量有限。

2.臺灣土地銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：各地分行營業時間內提供臨櫃換鈔服務，依庫存彈性供應。

3.合作金庫商業銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：指定分行臨櫃兌換，每人限兌100張百元鈔券，其餘面額酌量提供。

4.第一商業銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：全台營業據點辦理新鈔兌換，依公告提供限量新鈔。

5.華南商業銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：配合中央銀行指定地點，臨櫃兌換新鈔，供應量有限。

6.彰化商業銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：全台分行臨櫃兌換，門口張貼提供換鈔公告。

7.臺灣中小企業銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：指定據點開放兌換，部分分行設置專櫃辦理。

8.玉山銀行2月11日至2月13日，換鈔方式：部分分行臨櫃提供新鈔兌換，並自2月9日起公告換鈔資訊。

9.台北富邦銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：全台分行開放兌換，建議透過LINE官方帳號「預約取號」節省等待時間。

10.永豐銀行2月11日至2月13日，換鈔方式：春節前3個營業日於全台分行開放臨櫃兌換新鈔。

11.台新銀行2月9日至2月13日，換鈔方式：全台分行臨櫃換鈔，2月9日至2月17日指定ATM提供限量千元新鈔提領（如新光三越、環球購物中心、大全聯）。



中華郵政2月9日至2月13日，換鈔方式：都會區24家郵局設置「新鈔兌換專櫃」，偏遠地區59家郵局於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換。

換新鈔流程，免帶證件、填表

中央銀行提醒，兌換期間毋需攜帶證件或填表，但需準備對等面額舊鈔。為避免人潮擁擠，建議避開早上營業初期與午間時段，選擇午後辦理可節省等候時間。若遇分行供應不足，民眾可前往鄰近分行續行兌換。兌換相關疑問可洽（02）2357-1945。



部分金融機構也將新鈔補進特定提款機中，例如台灣銀行與台新銀行特定地點ATM。民眾亦可透過指定銀行或電子支付APP綁定手機號碼，快速發送數位紅包。

