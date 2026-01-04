全台搶阿北！許甫揭民眾黨輔選分工藍圖：台北很快見到柯、黃國昌

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨2026地方選戰布局逐步展開，前主席柯文哲日前宣布接下嘉義市長參選人張啓楷的競選總幹事，並展開在嘉義市的「Long stay」輔選行程。隨著柯文哲南下長駐，外界關注其後續輔選動向，民眾黨前副秘書長、擬參選台北市松信選區市議員的許甫今（4）日透露，台北市近期很快就可以看到柯文哲與民眾黨主席黃國昌幫忙輔選，顯示黨內雙核心將陸續投入各地戰場。

許甫透露，台北市近期很快就可以看到柯文哲與民眾黨主席黃國昌幫忙輔。（圖／翻攝自YT@許甫的方格子）

柯文哲今日一早即啟動整天拜票行程，清晨7時便前往市場掃街，正式展開嘉義市輔選節奏。同日上午，許甫與民眾黨團主任陳智菡前往台北市信義區福德市場掃街，並接受媒體聯訪。至於是否影響北部輔選布局，以及是否形成「北黃國昌、南柯文哲」的分工模式，許甫直言，民眾黨目前最幸運之處，在於同時擁有黃國昌與柯文哲兩位重要戰將投入選戰，「他們兩個太陽都像今天一樣非常溫暖。」

針對外界關注柯文哲「Long stay」嘉義，許甫回應，目前張啓楷全力衝刺嘉義市選戰，黨內當然期待柯文哲能在嘉義長期協助，但以他的了解，「不只是國昌、不只是柯P，全台灣的候選人應該都會很希望這兩位太陽來幫忙選舉」。

對於台北市是否也將迎來雙核心站台，許甫進一步透露，相關安排已在規劃中，台北市近期很快就可以看到柯文哲、黃國昌幫忙輔選。至於是否會由兩人同台站上輔選舞台，他則賣關子表示，「我們要先賣個關子，大家敬請期待」。

