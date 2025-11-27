全台擬分階段解禁事業廚餘 仍續禁家戶廚餘

國內非洲豬瘟疫情發生超過1個月，還禁止廚餘養豬的現階段，政府開始要求廚餘養豬戶加裝監視器、車輛加裝GPS，是否為解禁鋪路？

農業部長陳駿季27日上午表示，要分階段開放，在滿足3個原則與地方政府同意的前提下，會先開放事業廚餘，但家戶廚餘禁止。

農業部長陳駿季說：「從風險的角度來講，因為家戶廚餘很有可能是因為旅客，或是這種自用的郵包寄到家裏來，然後吃剩的丟到家戶廚餘，這個風險是相當高的。」

開放餐廳團膳等事業廚餘，農業部指出，他們的豬肉來源較能掌握，就算進口也只能從非疫區進來，風險較低。這個說法遭國民黨立委質疑，只禁家戶而不禁事業廚餘根本做半套，危及2000億產業。但部長陳駿季強調，這是風險考量，雙方各執一詞。

廣告 廣告

國民黨立委張嘉郡認為，「把廚餘桶放在外面，然後我隔壁鄰居把他的家戶廚餘拿來倒，你有辦法分辨嗎？你沒有辦法分辨嘛，有人因為非洲豬瘟爆發家破人亡，就是你的責任。」

陳駿季則表示，「中央跟地方政府的防疫是要一起的。」

農業部提出的方向尚未正式拍板，廚餘養豬農民認為，分階段解禁可接受。飼料養豬為主的養豬協會，日前要求家戶、事業廚餘都要禁，否則北上抗議。

中華民國養豬協會理事長潘連周回應，「落日條款它訂了1年、2年、3年，根本就沒有屁用，共同商議怎麼解決這個事情，沒有跟我們解決，我們決定走上街頭。」

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源則說道，「最危險的就是家戶廚餘，它這樣也是可以，因為你如果家戶廚餘禁起來，那些事業廢棄物跟那些下腳料讓我們繼續使用，可以接受啊，有蒸煮過真的是風險都沒有了。」

目前全台每日約產生2115公噸廚餘，約6成拿來養豬，養豬廚餘有45%是家戶廚餘，若禁用後，環境部估算，約284公噸需靠焚化或掩埋，短期間還可行。

至於何時解禁？農業部只說，12月底前要求廚餘養豬戶，裝設好監視系統與GPS。而在立委詢問下，農業部也表示明（2026）年2月下旬，會向世界動物衛生組織提出非洲豬瘟非疫國申請。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

