全台教師逃亡潮！家長難搞、隨時傳訊、校園濫訴、行政爆量 師：靈魂已死
在台灣教育現場，教師面臨著前所未有的挑戰與壓力，從高行政負擔、親師關係緊張到專業不受尊重，導致許多教師身心俱疲。儘管台灣面臨少子化，卻出現教師荒的弔詭現象，超過三成擁有教師證的人選擇不當老師。教育工作者呼籲重視教師心理健康、減輕行政負擔，並給予教師應有的專業尊嚴，因為唯有快樂的老師，才能培育出快樂的學生。
前國中教師鄭伊玲回憶起導師實習時期，班上有位拒學、厭學的學生，在她結束實習時，這位曾想輕生的學生特地寫了一張大卡片，表達因為有老師看見他的存在價值，才決定繼續努力活下去。擁有超過13年正式教師資歷的鄭伊玲，雖然熱愛教學，但最終選擇在2025年辭職，回到校園攻讀研究所。
在現今教育現場，教師們面臨著前所未有的壓力。鄭伊玲分享她的同學在課堂分組時，遭遇學生直接恐嚇：「你最好照我們班的意思做，不然這整學期你會很辛苦」。類似的事件鄭伊玲也曾經歷過。教師們精心規劃的教學活動，如今卻淪為必須討好學生和家長的服務業。
鄭伊玲表示，她常常備課到半夜，而教師們除了教學外，還需處理行政、班務、開會和家長溝通等多重任務，讓他們臨深履薄。
當考慮離職時，鄭伊玲掙扎許久，因為教育是她認定一輩子的志業。她表示如果是學生向她訴說工作不快樂，她一定會支持對方辭職，但自己卻無法做到。最終，她決定離職是因為將自己放在學生的位置思考：「我想說我是如何地愛學生，那我就應該要如何地愛自己，因為我在給學生示範」。
根據最新師資培育統計年報，全台擁有教師證的人數截至113年統計有23萬多人，當中在職教師有133505人，公立學校代理教師有2萬1千多人，任教率為67.35%。這代表超過三成的人選擇不做老師，這些被稱為「師資儲備人員」的人數高達7萬5千多人。
新北市秀朗國小教師廖瑩職在課堂上穿梭於講台上下，觀察學生學習狀況並給予指導。作為導師，她需教授國語、數學、綜合課程，同時還擔任學年主任的行政職務。下課時間，她耐心聆聽學生訴說，而學生去上科任課程時，她立即開始改作業。
廖瑩職展示了三大疊尚未改完的作業本，解釋老師改作業不僅要看答案，還需詳細檢查計算過程、圖形和標示，確認學生觀念是否正確。她的課本上滿是註記和算式，顯示教師在課前做了無數的演練。早上6、7點到校，學生放學後，廖瑩職的孩子也常常跟著她一起「加班」，她坦言：「我幾乎不煮晚餐，因為根本沒有時間」。
現今親師關係也日趨緊張，廖瑩職表示與家長溝通需非常細膩，不僅是在聯絡簿上寫幾句，還要電話詳細說明處理情況。雖然她自己幸運未遇到麻煩的家長，但知道其他老師碰到有些家長，會直接向教育局投訴，甚至撥打1999，完全不與學校溝通。
從事教職20多年的廖瑩職注意到，周圍認識的老師越來越多人想提早退休。而全國最大的國小，新北市秀朗國小，有3000多名學生，排課極為困難。2025年9月1日開學，直到前一天8月31日才招滿所有老師。根據教育部統計，截至8月25日，全國公立國中小3303校中，代理教師缺額達1429名，有些學校，都開學了，老師還無法全員就定位。
台師大教育學系特聘教授林子斌長年研究教育政策與行政，他直言教育現場極度崩壞。他曾接到有學校校長求助，英文教師職缺招聘23次仍無人應徵，最後他只能介紹英語所學生，暫時代課。他指出，國中小至高中老師的超鐘點費僅有三、四百元，甚至比不上台師大學生一小時的家教費，而導師加給也只有3000元。
林子斌強調，教師荒不僅影響孩子受教品質，還會影響台灣吸引國外人才的能力。他解釋，國外白領人才來台首選都會區居住，但如果基礎教育出現人力缺口，將不利於吸納人才。
台北市雙蓮國小校長張素花，在教育界服務超過40年，她非常心疼現在的老師。她提到現今通訊軟體發達，特別是LINE，有些家長會在晚上8、9點，甚至更晚，傳訊息期望老師立即回覆，彷彿老師必須隨時待命。一位老師要面對20至30個學生家庭，部分家長對教學也常下指導棋，使老師專業不受尊重。
張素花指出，雖然少子化，但學校事務並未減少，反而增加，如課後照顧、社團活動、淨零排放政策等，加上校事會議或校園事件處理，都是隨時代變化而增加的業務，但行政人員編制卻完全沒變，導致這些新增業務落在教師兼行政身上。她希望中央能提高行政人員編制，讓無關教學的事務由專責行政人員負責，使老師能專注教學，才有可能解決教師荒。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良批評現行校事會議制度。原本校事會議應針對霸凌或不適任教師等重大事件，但現在變成處理許多小案件，甚至只是家長與老師觀念不同的投訴，一調查就是兩、三個月，讓老師在情緒壓力下難以專注教學。全教總希望廢除校事會議制度。教育部國教署人事室主任曾瓊慧表示，目前正在修法，將取消匿名檢舉的但書規定，要求檢舉者必須負相應責任。但教育部國教署也表明，在沒有更周延配套下，目前無法取消校事會議。全教總認為不能因少數不適任教師，就讓所有人心靈受創。
在台師大教育學系的必修課「教育研究法」中，有兩組學生，以教師荒為報告主題。一位夏同學表示，他們四位組員都是師培生，但在修課過程中越來越對當老師感到疑惑。他認為，除了薪資外，老師更在意的是能否在講台上發揮專業。另一位呂同學則分享，她因求學過程中受到老師幫助，感受到教育的力量，希望成為老師回饋社會。
這些年輕人滿懷熱血，我們需要想辦法讓有志於教育的人才願意留下來。社會期待老師因材施教、有教無類，接住每個孩子，但國家與社會也應給予教師這個職業應有的專業尊嚴。正如鄭伊玲老師所寫：「有快樂的老師，才有快樂的學生。老師也想好好活著。」
