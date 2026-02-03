全台數學老師標準字？這寫法「非繁非簡」網友卻秒懂

生活中心／曾詠晞報導

台灣雖然通行簡體中文，但其實民間流傳著一種神秘的「台式簡寫」，乍看之下以為是簡體字，但實際上卻是台灣人自創或沿用的特殊形式。近日有網友在社群平台分享一張照片，圖片中寫著一個奇特但又讓人熟悉的文字，並宣稱「聽說這個字只有台灣人看得懂」，短短1天便吸引超過150萬次關注，引起許多網友討論。





神祕「數」字只有台灣人懂！內行曝驚人真相：是被放棄的「二簡字」

網友在Threads上分享「數」字的神祕寫法，勾起許多人的童年回憶。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

比簡體字還簡略！「點、藍、聽」都有神祕台式縮寫版

一名網友在Threads上分享「數」字的神祕寫法，引起許多網友回憶道「長大發現他不是簡體，不繁不簡的」、「哇沒看這篇還真的不知道原來這是屬於臺灣人的『惰』體字」、「數學老師標準字體」、「台灣獨創簡字，台式中文根本可以獨樹一格」。更有不少人分享了日常生活中常見的台式簡化字 。例如「點」字常被簡化為上方剩下占，下方連著一個「大」字，但中國簡體字的下方其實是四個點；「藍」字的下半部則被簡省到僅剩兩條橫，筆畫甚至比官方簡體字還要少 。此外，也有人提到曾看過老師將「聽」寫成「口+耳」，直到看見老師邊寫邊講，才發現這些自創符號的真面目 。

有網友在留言區分享除了「數」之外，「藍」、「點」也都有台式簡體字。（圖/民視資料照）

內行曝真相！消失的「二簡字」因省力在校園延續壽命

對此現象，內行網友指出這些既非繁體也非簡體的字，其實源自於歷史上的「二簡字」。這是早期推行簡體字政策時，因為筆畫省略過多而被放棄的方案，雖然最終未被納入正式字體，但因曾推行過一段時間，且具備極佳的書寫效率，部分字形仍流傳進民間的使用習慣中 。尤其在台灣的教育環境中，為了因應大量的板書需求，這些省力且易於理解的寫法，意外地在校園裡扎根，發展成一種獨特的文化記憶 。





