全台新書量慘跌10％！誠品書店逆勢銷量成長 董座親揭下一步

誠品董事長吳旻潔表示，誠品書店今年逆勢成長，相較2年前成長100萬冊。未來會更注重場域的互動、創造和讀書人更深厚的關係。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10％。誠品書店9日公佈「2025年度閱讀報告」，表示過去一年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長近3％，尤其Z世代更是主力，不過社區型書店「誠品生活時光」預計年底全台收攤，董事長吳旻潔也提及背後策略，面對外界有人預測實體書店消失，她期許「如果世界上只剩一家實體書店，那就是誠品書店。」

誠品書店觀察，台灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z讀者 ，而促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」，以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，誠品書店在全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等多元活動，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118％。

博客來雙12祭出千種商品3折起，滿萬登記送千元、天天搶612元E-Coupon。（博客來提供／朱世凱台北傳真）

不過位在淡水英專路夜市內的「誠品生活時光」確定熄燈後，也意味「誠品生活時光」全數停業，有感大眾消費習慣轉變，人們更重視互動體驗，吳旻潔表示，未來重點會傾向中大型店舖，選址會考量是否能結合鄰近空間打造可活動、具公共性的「廣場型」書店。她也說，2028年最大誠品「桃園臻鼎誠品」等新店型加入後，未來2年內銷售目標瞄準千萬冊，預估2028年營收有望達300億元。

博客來今（10日）公布「年度百大暢銷榜」，完整呈現今年閱讀趨勢，其中《世界上最透明的故事》奪下年度總榜冠軍，《張忠謀自傳全集（上下冊）》登上新書榜首，《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》則稱霸電子書榜。業者指出，今年「真人推薦」與社群擴散效應明顯帶動閱讀需求，預估搭配雙12期間優惠，有望再度推升閱讀買氣。

博客來12月31日前推出「1212 禮享選物節」，超過千款品項最低3折起，並以「每日命定好物」、「週週大牌閃購」、「12 夯物 BUY」、「歲末禮享靈感集」等五大選物單元滿足節慶送禮與冬季用品需求。

