全台新染愛滋人數22年新低 北市卻冒警訊「通報上升9.34%」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
依據疾管署最新監測資料，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來22年新低，不過，仍有警訊！台北市衛生局今（12）日指出，台北市114年新增通報117人，較前一年同期微幅上升9.34%，全是危險性行為肇禍，而感染者年齡，又以25歲至34歲占比超過4成4居冠。
農曆春節假期第一天就是浪漫的西洋情人節，不少民眾已規劃好約會行程，台北市衛生局提醒
，最好的情人節禮物不是名牌或大餐，而是「全程戴套」的責任與「定期篩檢」的安心。
台北市立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳表示，愛滋病毒透過血液或體液（精液、陰道分泌物等）接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染。根據台北市統計，截至114年12月底，台北巿累計通報感染人數達6945人。
值得注意的是，數字顯示，台北市114年新增通報117人，較前一年同期微幅上升9.34%；其中感染危險因子仍以性行為為主（占96.56%）。若進一步分析感染者年齡，以25歲至34歲居冠（占44.10%）；其次是35歲至44歲（占23.24%）。
王建淳強調，民眾在情人節約會或春節聚會時，若有性行為，務必「全程正確使用保險套」並搭配水性潤滑液，避免感染愛滋病毒及淋病、梅毒等性傳染病。建議民眾依風險程度定期篩檢：曾有性行為者至少篩檢1次，有不安全性行為者每年至少1次；高風險行為者（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等），則應每3至6個月篩檢1次。
台北市衛生局說，民眾若有性病及愛滋病相關疑問，或欲預約愛滋匿名篩檢，歡迎撥打台北巿性病及愛滋諮詢專線02-2370-3738洽詢，亦可透過台北巿立聯合醫院昆明防治中心官網（https://ppt.cc/f74Yhx及QR-code連結）查詢相關資訊。
