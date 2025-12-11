全台新生兒「11月剩不到8000人」 Z9神龍1動作網炸鍋

截至今年11月底，台灣人口數為2330萬6085人，相較10月再減少4768人。（示意圖／shutterstock）

內政部統計，截至今年11月底，台灣人口數為2330萬6085人，相較10月再減少4768人，已連續23個月負成長。而新生兒僅7946人，比去年同期的1萬2557人減少4611人，年減率達36.72%，也是繼今年4、5月出生數接連創下史上新低後，再度探底。新竹市勞工及青年處處長、在網路有「Z9神龍」稱號的吳達偉，分享相關數據，引來大批網友討論。

吳達偉昨（10）日在臉書「Z9的看板」發文，分享內政部最新的人口統計資料相關訊息，臉書粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」也分享貼文。內容提到，今年已接近尾聲，截至今年11月底，全台新生兒人數僅9萬8785人，仍未突破10萬人。

數據顯示，出生率最高的前3名縣市為雲林縣6.25‰、台東縣5.08‰、新竹市5.00‰，最低的倒數3縣市為連江縣僅1.78‰、基隆市2.84‰、嘉義縣3.13‰。

Z9神龍只是曝光訊息，未加評論，但已引來一番議論。其中許多網友都質疑：「日本韓國都在救出生率，台灣還在忙大罷免」、「未來勞動人口產生缺口，這已是國安問題，政府卻還在忙選舉」。

其實多位學者專家、連政府本身都數度提起少子化危機。賴清德總統2024年上任，也延續前總統蔡英文「0到6歲國家一起養」政策，推動「0到6歲國家一起養2.0」；勞動部也規畫研議修正《就業保險法》規定，希望可以刺激生育率，然而數據卻仍呈現殘酷現實。

