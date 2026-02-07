全台斷崖式暴跌探5℃！專家揭最猛寒流「殺到陽明山下雪」關鍵時間點



今年最強寒流已經襲來！中央氣象署提醒今（7日）寒流南下，全台灣準備冰凍三天，預計明（8日）清晨將迎來最低溫，部分地區有可能出現5度低溫，尤其苗栗體感可能跌到2度，氣象粉專也分析8日將會是冷平流最強烈一天，除了南部地區最高溫達20度左右，其餘地區最高溫都在15度甚至以下，中北部和東北部全日高溫可能看步道12度以上，隨著乾空氣移入，北東降雨趨緩，各地入夜到清晨時刻會迎接最低溫時段，除此之外寒流也帶來降雪機會，氣象署指出，桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上山區，包括陽明山、太平山、拉拉山等地，具備降雪條件，其中週六晚間至週日清晨，中層水氣明顯增多，或成關鍵降雪時機。







寒流南下影響，全台氣溫明顯下降，8日至9日清晨為最冷時段。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

寒流南下各地急凍 7日起低溫一路冷到9日清晨



氣象署指出，寒流南下後，金門、馬祖以及中部以北、宜蘭、花蓮地區率先轉冷，其餘地區則在明晚起陸續降溫。7日晚間至8日清晨，金馬與北台灣將出現10度左右或以下低溫；8日冷空氣影響最為明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13至14度，中部、台南及花東約14至18度，高屏地區約22度。8日至9日清晨，台南以北、宜蘭、花蓮及金馬普遍有10度以下低溫，高屏與台東也有局部接近10度或以下低溫。

氣象署進一步說明，這波冷空氣將持續影響至9日清晨，最冷時間點落在8日至9日清晨，西半部及宜蘭低溫約9至12度，花東約11至14度，局部地區可能再低1至2度，北部沿海空曠地區有機會出現6至7度低溫。體感方面，苗栗最低恐下探2度，新竹縣市約3度，彰化最低約4度，由於冷空氣強度高，屬入冬以來最強寒流。

最猛寒流冰封全台「斷崖式暴跌探5℃」！專家揭「陽明山下雪」關鍵時間點

桃園以北及宜蘭海拔較高山區具降雪條件，並須留意結冰與霧淞現象。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

高山具降雪條件 陽明山、太平山、拉拉山防結冰

此外，寒流也帶來降雪機會，氣象署指出，桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上山區，包括陽明山、太平山、拉拉山等地，具備降雪條件；天氣風險公司則分析，週六晚間至週日清晨，中層水氣明顯增多，加上700百帕0度線南移，北部1500至2000公尺、中部以北2000公尺以上、南部以北3000公尺以上高山，皆有降雪或冰霰機率，並伴隨結霜、霧淞風險，山區路面恐出現結冰情形，提醒上山追雪民眾注意行車安全並備妥雪鍊。

最猛寒流冰封全台「斷崖式暴跌探5℃」！專家揭「陽明山下雪」關鍵時間點

專家預估下週一白天起寒流逐漸減弱，但日夜溫差仍大，提醒民眾持續注意保暖。（圖／翻攝自臉書@天氣風險管理開發）





週日冷平流最強 下週一回溫但日夜溫差仍大

天氣風險公司指出，週日為冷平流最強的一天，除南部白天高溫仍可達20度左右，其餘地區高溫多在15度以下，中北部及東北部整日甚至可能不到12度；下半天起乾空氣移入，北部及東部降雨趨緩，各地夜間至下週一清晨將出現最明顯低溫，中部以北及東部約8至9度，局部地區可能低於5度，中南部受輻射冷卻影響，低溫也將降至10至12度，各地天氣寒冷，預估下週一白天起寒流逐漸減弱，各地轉為晴到多雲，高溫略為回升，但夜間及清晨仍受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，氣象單位提醒民眾早出晚歸仍需注意保暖，並留意使用暖氣設備的安全。





