全台早餐店大稽查！拉亞漢堡「用重組肉」未標示挨罰 早安美芝城也違規

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衛生福利部食品藥物管理署10日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」。（示意圖／報系資料照）

衛生福利部食品藥物管理署10日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，全台共稽查239家早餐餐飲業者，發現部分業者涉及未投保產品責任險、食品標示不符規定、販售食品衛生不合格及存放逾期食品等問題。其中，知名連鎖品牌早安美芝城、拉亞漢堡均遭查獲違規並受罰。

食藥署表示，此次專案針對早餐店食品安全管理及標示規範進行查核，共發現3家業者未依規定投保產品責任保險、1家業者存放逾期食品，以及4家直接供應飲食場所未依規定標示重組肉、牛（豬）肉原料原產地或鮮奶茶品名與實際內容不符。

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台北市部分，位於文山區的「早安美芝城忠順店」因未依法投保產品責任保險，違反相關規定；信義區「拉亞漢堡莊敬店」則因販售重組肉產品，且現場標示不符規定遭查處。2案均由台北市衛生局裁罰新台幣3萬元；中山區的「洪記豆漿大王」販售的「清漿」則檢出腸桿菌科數值不符衛生標準，同樣遭開罰3萬元。

另外，花蓮縣「早人早餐店」被查獲存放逾期貝果、楓糖可頌及精緻吐司等食品，違反食品安全衛生管理法規定，遭地方衛生局裁罰6萬元。台東縣「克里姆晨食媽祖廟店」菜單標示販售「鱈香魚堡」及「鱈香魚柳條」，但實際產品成分為巴沙重組魚肉，與品名不符；高雄市「永仁克里姆晨食店」則將以乳飲品調製的飲品標示為「鮮奶茶」，涉及標示不實，共計挨罰8萬元。

食藥署提醒，依法公告類別及規模的食品業者，必須投保產品責任保險，違者可處3萬元至300萬元罰鍰。此外，餐飲業者販售食品應依規定完整揭露重組肉、原料產地等資訊，如未標示或標示不實，最高可處300萬元至400萬元罰鍰。主管機關也將持續加強稽查，維護消費者食用安全與知情權益。

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