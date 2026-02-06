全台明起凍番薯！政院籲國人加強防寒準備

▲明日起寒流逐漸影響台灣地區，本週日到週一清晨為低溫影響最劇期間，行政院籲國人加強防寒準備。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 依據交通部中央氣象署最新情資分析，明日起寒流逐漸影響台灣地區，本週日到週一清晨為低溫影響最劇期間，並於北部、金門及馬祖為低溫最明區域。行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室於今（6）日召開情資研判會議，要求各相關部會通力合作，在農曆春節假期將屆之際，確保國人平安做好各項準備。

行政院災防辦指出，本次寒流呈現先濕冷後轉乾趨勢，為守護國人安全，已整合部會資源落實應變工作，首先是嚴防農漁寒害與禽流感疫情，為保障農友與產銷穩定，政府已指導農、林、漁、畜禽養殖業落實防寒保溫措施，並嚴防高海拔山區霜害；農業部亦加強禽流感監測，落實生物安全防疫，確保春節前夕之禽產管理。

第二，強化脆弱族群關懷與疾病監測，針對獨居老人及街友，政府已啟動「低溫關懷機制」並由衛生福利部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間；同時持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供國人運用。

第三，落實居家防火與防中毒整備，針對低溫期間用電量增加，由內政部強化宣導使用電暖器等電器之安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

第四，監測高山路冰與海象預警，針對明日晚間起北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山可能出現之結冰降雪，請交通部預置機具並隨時啟動交通管制；另針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪，由交通部督導港務及航運單位發布預警，確保海上作業船隻及岸際民眾安全。

第五，山域風景園區落實安全管理機制，因應高山地區可能出現降雪現象，請內政部、交通部、農業部及退輔會督導所屬風景管理機關配合道路管理機關，配合協助宣導並加強遊客安全服務，預防山難及失溫意外發生。

最後行政院呼籲國人，在農曆春節假期將屆、行程增多之際，隨時掌握氣象預報並做好防寒措施，政府將持續跨部會協作，共同維護國人生命財產安全。

