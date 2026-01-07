全台星級旅館161家 入住可抽iPhone 17
（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署最新統計，全台共有161家星級旅館，為了鼓勵旅客入住，將舉辦抽獎活動，最大獎項為iPhone 17。
交通部觀光署今天舉辦「收藏星級 閃耀旅途」星級旅館推廣記者會，邀請旅客即日起到6月底入住星級旅館。
觀光署表示，入住星級旅館的旅客，可憑發票進行抽獎，獎品包含iPhone 17、iPad Air等。沒有入住星級旅館的旅客則可以參與線上遊戲，可抽Apple Watch、拍立得相機等。
根據觀光署統計，目前全台共有161家星級旅館，其中有2家獲得卓越5星，48家5星。
另外，觀光署與ToGo泛遊情報雜誌合作推出「星享生活」星級旅館指南專刊，以生活節奏與旅行情境為主軸，讓旅客可以了解星級旅館。（編輯：李亨山）1150107
