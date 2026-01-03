全台昨共34人「非創傷性OHCA」！消防署籲：戴帽子、圍巾保暖

天氣寒冷，民眾禦寒之餘更要注意身體狀況變化。據消防署統計，1月2日全台共接獲34件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案，建議民眾先暖身適應溫差再起床，外出也要以帽子、圍巾遮擋寒風。

據消防署統計，1月2日全國通報非創傷性送醫案件共有34人OHCA。（示意圖／中天新聞）

受強烈大陸冷氣團影響，2日晚間至3日會是最冷時段，全國各地也陸續傳出疑似天冷導致不適送醫案件。消防署表示，自2日凌晨至深夜，全國非創傷性送醫案件有高達34人OHCA，但不一定全與寒害有關。

消防署提醒，清晨、深夜是身體最需要適應溫差的關鍵時段，建議長者起床前應先在床上活動四肢暖身，外出時必須佩戴帽子及圍巾保護頭頸部位，避免寒風直接吹襲。

此外，民眾使用電暖設備時，必須確保用電安全，並保持室內空氣流通，以防一氧化碳中毒事件發生。若出現胸悶、心悸、呼吸困難或手腳發紫等心血管疾病徵兆，應立即撥打119救護專線求助。全台各級警消單位也將持續加強巡邏與待命，確保在低溫氣候中能即時守護民眾安全。

