全台昨拍賣2.8萬頭毛豬 平均每公斤103元
8日一早各地豬肉攤湧現人潮，民眾忙著挑選溫體豬肉，因為受到非洲豬瘟疫情影響，全台超過半個月沒有買賣國產溫體豬肉，雲林就有豬肉攤業者表示，8日一大早就有民眾排隊買氣增加3成。
雲林豬肉攤商說道，「就是休了15天，就是半個月了。預估買氣增加大概有3成。」
雲林豬肉攤商提及，「兩隻豬就剩下這些而已，一下子就差不多賣完了。」
攤商業者就說，7日恢復拍賣後批發的成交價與疫情爆發前差不多，所以販賣的豬肉價格並沒有太大波動，但有消費者擔心買不到溫體豬肉，因此還提前預訂。
消費者表示，「怕生意太好，也怕今天人會很多買不到，所以我就先用預定的。」
雲林豬肉攤商提及，「買氣不輸過年期間，很搶市就對了。」
根據畜產會資料統計，7日全國各地肉品市場恢復毛豬拍賣，總頭數2萬8300多頭、總平均重量133公斤，拍賣價每公斤約103元價格還算平穩。而經農業部統計，此次疫情大約多出35萬至39萬頭毛豬，為穩定豬價，將適時啟動冷凍分流穩定豬價。
