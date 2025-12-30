全台景點｜七大觀賞曙光景點，帶你迎接2026第一道曙光！
在2026年的第一天，曙光初現的那一刻，不僅是新一年的開始，更是全台景點展現奇蹟美景的瞬間。想一覽這場大自然的視覺盛宴，但卻不知道該選擇哪裡？別擔心，讓我們為你準備了一份適合迎接曙光的全台景點，精選北中南東各地最佳的觀曙光景點，讓你輕鬆迎接2026年的第一縷曙光。跟著我們的腳步，一同迎接新的希望，感受大自然的神奇魅力。
全台賞曙光景點：望幽谷曙光
位於基隆的望幽谷，座落於八斗子，以輕鬆好走的登山步道聞名，適合各年齡層遊客，更是攝影愛好者的天堂。走在步道上，可俯瞰基隆市區和遠眺基隆嶼，欣賞海天一線的美景，尤其在迎接曙光的時刻更是令人讚嘆。登頂後，不僅可到附近的潮境公園感受海風，參訪潮境智能海洋館，還能前往和平島延續一整天的愉快旅程。
望幽谷
地址：基隆市中正區望幽谷
全台賞曙光景點：金龍山曙光
南投日月潭風景區中的金龍山，以其低海拔地區易形成壯觀雲海和令人陶醉的日出聞名。每年10月到隔年3月，特別是雨後的清晨，成為雲海出現的盛季。漫步於金龍山，你將被層層疊疊的雲海所包圍，幸運的話，還能一睹雲海琉璃光的奇景。這片神秘土地提供絕佳的觀日出條件，太陽升起映照在潭面上，山谷間的雲海如詩如畫，讓你沉浸在大自然的美麗中，感受生活中最純粹的美好。
金龍山
地址：南投縣魚池鄉金龍山觀景步道
全台賞曙光景點：三仙台曙光
說到第一道曙光，當然不能少了東部的三仙台啦！這裡是台灣本島最早迎接第一道曙光的絕佳地點。不僅擁有海蝕奇觀，更有著美麗獨特的跨海大橋「八拱橋」直通三仙台，為探險增添趣味。在第二岩峰上矗立著最早設立的燈塔，三仙台燈杆，成為東海岸的地標。站在燈塔巔，俯瞰太平洋，碧海藍天盡收眼底，彷彿置身於大自然的藝術殿堂。在這片寧靜之地，除了迎接新一天的曙光，更能沉浸在自然之美中，為旅程留下難忘的回憶。
三仙台
地址：台東縣成功鎮三仙台
全台賞曙光景點：墨硯山頂
在苗栗頭屋，藏匿著一處私房景點，那就是墨硯山頂。這裡的步道規劃完善，是個老少閒宜的親民步道。踏上步道，彷彿進入了一片幽靜的山林，遠離塵囂，感受大自然的悠閒。墨硯山頂擁有360度無死角的絕佳視野，站在山巔，視野遼闊，可一覽四周的鄉鎮風貌，俯瞰著蜿蜒的中山高速公路及悠悠流淌的後龍溪。來到墨硯山頂，不僅能夠欣賞到宛如水墨畫般的日出和夕陽，更能在夜幕降臨時，沐浴在星光之下，欣賞到迷人的夜景。
墨硯山頂
地址：苗栗縣頭屋鄉墨硯山步道
全台賞曙光景點：隙頂二延平步道
嘉義阿里山的隙頂二延平步道，在2022年重新開放，全長約1公里步道，雖然需要攀爬樓梯，全程走完要一小時，但步道美景讓人嚮往。這片隱世寶地結合挑戰性與自然美景，沿途可欣賞到令人讚嘆的日出美景，陶醉於雲海、雲瀑與茶園的詩意風光中。在晴朗天氣下，更可遙望遠方的東石與布袋外港，呈現極寬廣的視野。隙頂二延平步道是遠足愛好者的理想選擇，讓人身臨其境感受大自然的神秘與奇蹟。
隙頂二延平步道
地址：嘉義縣阿里山鄉阿里山公路隙頂二延平步道
全台賞曙光景點：二寮曙光
低海拔就能欣賞到雲海與日出美景的地方還有位在台南的二寮。這裡以其雨後次日展現最宜人的日出美景而聞名。新建的觀景臺更是南部山區最大平臺，可容納近兩千人，提供廣闊視野，讓遊客盡情欣賞壯麗的山水風光。
二寮
地址：台南市左鎮區二寮觀景台
全台賞曙光景點：滿洲沙灘曙光
屏東的滿洲沙灘，宛如恆春半島的隱藏寶石，位於風吹砂到佳樂水之間，是一片乾淨美麗的海灘秘境。相較於墾丁其他熱門沙灘，滿洲沙灘的人潮相對較少，讓你能夠沉浸在一望無際的海岸線中，遠離塵囂，感受大自然的撫慰。當曙光穿透東方的天際，映照在海面上，滿洲沙灘彷彿成了一片夢幻的畫布，這裡的寧靜讓你能安靜地欣賞、感受清新的海風，與大自然的交融。
滿洲沙灘
地址：屏東縣滿州鄉滿洲沙灘
延伸閱讀：
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 72
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 28
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 509
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 3 小時前 ・ 78
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 10
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話