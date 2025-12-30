全台景點｜七大觀賞曙光景點，帶你迎接2026第一道曙光！

在2026年的第一天，曙光初現的那一刻，不僅是新一年的開始，更是全台景點展現奇蹟美景的瞬間。想一覽這場大自然的視覺盛宴，但卻不知道該選擇哪裡？別擔心，讓我們為你準備了一份適合迎接曙光的全台景點，精選北中南東各地最佳的觀曙光景點，讓你輕鬆迎接2026年的第一縷曙光。跟著我們的腳步，一同迎接新的希望，感受大自然的神奇魅力。

全台賞曙光景點：望幽谷曙光

位於基隆的望幽谷，座落於八斗子，以輕鬆好走的登山步道聞名，適合各年齡層遊客，更是攝影愛好者的天堂。走在步道上，可俯瞰基隆市區和遠眺基隆嶼，欣賞海天一線的美景，尤其在迎接曙光的時刻更是令人讚嘆。登頂後，不僅可到附近的潮境公園感受海風，參訪潮境智能海洋館，還能前往和平島延續一整天的愉快旅程。

廣告 廣告

望幽谷

地址：基隆市中正區望幽谷

望幽谷周邊民宿推薦

全台賞曙光景點：金龍山曙光

南投日月潭風景區中的金龍山，以其低海拔地區易形成壯觀雲海和令人陶醉的日出聞名。每年10月到隔年3月，特別是雨後的清晨，成為雲海出現的盛季。漫步於金龍山，你將被層層疊疊的雲海所包圍，幸運的話，還能一睹雲海琉璃光的奇景。這片神秘土地提供絕佳的觀日出條件，太陽升起映照在潭面上，山谷間的雲海如詩如畫，讓你沉浸在大自然的美麗中，感受生活中最純粹的美好。

金龍山

地址：南投縣魚池鄉金龍山觀景步道

全台賞曙光景點：三仙台曙光

說到第一道曙光，當然不能少了東部的三仙台啦！這裡是台灣本島最早迎接第一道曙光的絕佳地點。不僅擁有海蝕奇觀，更有著美麗獨特的跨海大橋「八拱橋」直通三仙台，為探險增添趣味。在第二岩峰上矗立著最早設立的燈塔，三仙台燈杆，成為東海岸的地標。站在燈塔巔，俯瞰太平洋，碧海藍天盡收眼底，彷彿置身於大自然的藝術殿堂。在這片寧靜之地，除了迎接新一天的曙光，更能沉浸在自然之美中，為旅程留下難忘的回憶。

三仙台

地址：台東縣成功鎮三仙台

立即預訂 >> 三仙台星辰民宿

全台賞曙光景點：墨硯山頂

在苗栗頭屋，藏匿著一處私房景點，那就是墨硯山頂。這裡的步道規劃完善，是個老少閒宜的親民步道。踏上步道，彷彿進入了一片幽靜的山林，遠離塵囂，感受大自然的悠閒。墨硯山頂擁有360度無死角的絕佳視野，站在山巔，視野遼闊，可一覽四周的鄉鎮風貌，俯瞰著蜿蜒的中山高速公路及悠悠流淌的後龍溪。來到墨硯山頂，不僅能夠欣賞到宛如水墨畫般的日出和夕陽，更能在夜幕降臨時，沐浴在星光之下，欣賞到迷人的夜景。

墨硯山頂

地址：苗栗縣頭屋鄉墨硯山步道

全台賞曙光景點：隙頂二延平步道

嘉義阿里山的隙頂二延平步道，在2022年重新開放，全長約1公里步道，雖然需要攀爬樓梯，全程走完要一小時，但步道美景讓人嚮往。這片隱世寶地結合挑戰性與自然美景，沿途可欣賞到令人讚嘆的日出美景，陶醉於雲海、雲瀑與茶園的詩意風光中。在晴朗天氣下，更可遙望遠方的東石與布袋外港，呈現極寬廣的視野。隙頂二延平步道是遠足愛好者的理想選擇，讓人身臨其境感受大自然的神秘與奇蹟。

隙頂二延平步道

地址：嘉義縣阿里山鄉阿里山公路隙頂二延平步道

立即預訂 >> 阿里山民宿

全台賞曙光景點：二寮曙光

台南一日遊推薦行程

台南怎麼租機車？

低海拔就能欣賞到雲海與日出美景的地方還有位在台南的二寮。這裡以其雨後次日展現最宜人的日出美景而聞名。新建的觀景臺更是南部山區最大平臺，可容納近兩千人，提供廣闊視野，讓遊客盡情欣賞壯麗的山水風光。

二寮

地址：台南市左鎮區二寮觀景台

全台賞曙光景點：滿洲沙灘曙光

屏東的滿洲沙灘，宛如恆春半島的隱藏寶石，位於風吹砂到佳樂水之間，是一片乾淨美麗的海灘秘境。相較於墾丁其他熱門沙灘，滿洲沙灘的人潮相對較少，讓你能夠沉浸在一望無際的海岸線中，遠離塵囂，感受大自然的撫慰。當曙光穿透東方的天際，映照在海面上，滿洲沙灘彷彿成了一片夢幻的畫布，這裡的寧靜讓你能安靜地欣賞、感受清新的海風，與大自然的交融。

滿洲沙灘

地址：屏東縣滿州鄉滿洲沙灘

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

延伸閱讀：