全台晴朗炎熱！今高溫飆破36度 明起鋒面掠過北部降溫轉雨

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今（14）天各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨，且白天氣溫偏高，南部近山區高溫可達36度以上，氣象署也針對3縣市發布「高溫資訊」，台南市、屏東縣為橙色燈號，高雄市為黃色燈號。不過到了明天起有微弱鋒面掠過，北台灣氣溫微降，且有局部短暫降雨機率，預計到下週三雲量才會減少。

氣象署指出，今天白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖陰時多雲，18至23度。

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另外，金門、馬祖及明晚起北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請小心駕駛並留意航班資訊。

今天天氣。圖／中央氣象署

氣象署針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫資訊。圖／中央氣象署

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「洩天機教室」專欄中表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，南台最高氣溫約在36度左右，需注意防囇、多喝水。

到了明、後兩天，微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降、各地仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。週五、六（17、18日）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

至於未來天氣，吳德榮指出，週日至下週二（19至21日）台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、四（22、23日）雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率，期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

針對今年編號第4號強烈颱風「辛樂克」的動向，氣象署最新資料顯示，辛樂克目前位於關島附近海面，向西北轉北再轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

吳德榮也說明，強烈颱風辛樂克在關島東方海面向北北西進行，正如同最新系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。

強颱辛樂克最新動向。圖／中央氣象署

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，14日環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／馮康蕙

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