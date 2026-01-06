全台最低溫在台南 氣象專家曝「中南部比北部還要冷的原因」

中央氣象署對12縣市發布低溫特報。（本刊資料照）

「中南部比北部還要冷的原因！」中央氣象署對12縣市發布低溫特報，國立台灣大學大氣科學博士林得恩分析了中南部相比北部更冷的可能原因，包含輻射冷卻、地形與地表條件的影響、空氣濕度的差異等。

林得恩今（6日）於粉專「林老師氣象站」發文稱，首先，中南部夜間更容易散熱。清晨4至7時，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

廣告 廣告

林得恩接著說明，第二，北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應。北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

林得恩於粉專「林老師氣象站」說明平地低溫。（翻攝自臉書@林老師氣象站）

第三，地形與地表條件的影響。林得恩指出，中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探。

第四，空氣濕度的差異。中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署6時30分發布低溫特報，輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率。寒冷的黃色燈號為新北、基隆、台北、桃園、新竹縣、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、宜蘭。

中央氣象署說明平地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

台南市楠西區「鹿陶洋」4時33分8度、連江縣東引鄉「東引」6時40分9度、高雄市杉林「月眉」5時40分9.1度、連江縣南竿鄉「馬祖」6時50分9.2度，連江縣北竿鄉「北竿」6時50分與台南市玉井區「玉井」9.6度，台南市楠西區「曾文」6時28分9.8度。

台中市霧峰區「霧峰」6時50分10.1度、南投縣名間鄉「苗改南投蜂場」3時45分與新北市石門區「富貴角」10.3度，屏東縣內埔鄉「大新」6時42分、桃園市楊梅區「茶改場」4時29分、南投縣中寮鄉「中寮」1時僅10.4度。

更多鏡週刊報導

23歲中國女導演驚傳柬埔寨墜樓亡 警方曝監視器畫面內容

川普覬覦格陵蘭 丹麥總理警告：若美方攻擊等於北約終結

隔10年調整！台灣好市多4月起漲會員費 商業副卡漲幅高達67%