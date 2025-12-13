「全台最兇虎爺」再失竊！民俗專家示警：後果難承擔

高雄旗山天后宮「全台最兇虎爺」再度遭竊，由於過去竊賊皆遇離奇狀況，民俗專家示警，竊取神明金身屬大忌，恐招致嚴重後果。（圖／翻攝自旗山天后宮金虎爺會臉書）





高雄旗山天后宮供奉、有「全台最兇虎爺」之稱的「吃炮三寸六金虎爺」日前再度遭竊。廟方緊急在社群發文協尋，警方隨即介入調查，迅速鎖定嫌犯並找回神像。由於這尊虎爺過去曾兩度被偷、竊賊皆遭遇離奇狀況，民俗專家也出面示警，竊取神明金身屬重大禁忌，後果恐非一般人能承受。

旗山天后宮透過粉專發文表示，該尊金虎爺於本月4日下午遭一名男子直接從供桌上取走，全程被現場監視器清楚拍下。廟方發現異狀後立即報案，警方調閱影像比對身分，於12日上午前往黃姓男子住處，成功尋回失竊神像，並通知嫌犯到案說明，全案已依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

事實上，廟方也透露這並非該尊虎爺首次遭竊。2015年曾有竊賊偷走後，連續多日夢見猛虎追逐，心神不寧下主動歸還；2023年也曾發生類似事件，竊嫌將神像帶回家後身體不適，當天即被警方尋獲。接連的離奇經歷，也讓這尊虎爺被信眾封為「全台最兇」。

民俗專家廖大乙指出，虎爺在民間信仰中具有鎮煞、護法之意，竊取神明金身恐導致運勢受阻、心神不安，甚至疾病纏身。他提醒，若因一時貪念誤觸禁忌，應盡速歸還，否則後果恐持續擴大。

