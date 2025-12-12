「全台最兇虎爺」金身被偷了…賊夢虎追燙手歸還！廖大乙曝超慘下場

記者簡榮良／高雄報導

舉頭三尺有監視器！高雄旗山天后宮今（12）日在臉書緊急公告，吃炮三寸六金虎爺被偷，請各位大眾幫忙協尋，其中這一句「又惹到最兇的虎爺，實在不可取」，令人不禁好奇原因。原來，金身過去就曾失竊2次，但虎爺會入夢追竊賊、使其厄運連連，最終受不了燙手主動歸還。民俗專家廖大乙就示警，偷神明金身的人，可能導致心神不寧、家事不順、疾病纏身。貪念一時把持不住，搞到人神共憤，得不償失。

高雄旗山天后宮今（12）日在臉書緊急公告，吃炮三寸六金虎爺被偷，請各位大眾幫忙協尋，「又惹到最兇的虎爺，實在不可取」。（圖／翻攝自高雄旗山天后宮臉書）

落難的吃炮三寸六金虎爺金身跟原子筆擺在一起，背景是派出所，這比例尺反差萌，祂本該在旗山天后宮接受供俸，4日卻遭一名竊賊盯上偷走，或許是看準體積小好入袋，但忘了監視器錄影中，再怎麼小心翼翼，拍謝...畫質依舊高清晰。

高雄旗山天后宮今日緊急在臉書發出公告，吃炮三寸六金虎將軍在4日下午1時許被竊賊偷取，請各位大眾幫忙協尋。廟方也指出，惹到最兇的虎爺，實在不可取。事實上，虎爺已經不是第一次遭竊，2015年3月一名竊賊偷走後，傳說連續三晚都夢見被老虎追趕，最後心神不寧、厄運纏身，受不了燙手主動歸還金身；第二次是2023年，李嫌將神像偷回家後，開始全身不適，當天就被警方找上門。因此旗山天后宮的虎爺榮獲「全台最兇」名號。

竊賊或許是看準體積小好入袋，但忘了監視器錄影中，再怎麼小心翼翼，畫質依舊高清晰。（圖／翻攝自高雄旗山天后宮臉書）

而這回竊賊同樣毫無懸念火速落網。警方指出，調閱監視器畫面掌握一名特定男子涉有重嫌，12日上午11時許前往住處，找到失竊的虎爺並通知偷竊男子到案說明，全案將依竊盜罪嫌函請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

對此，民俗專家廖大乙示警，偷神明金身的人，可能招致天兵天將的懲罰，因此務必要趕快還回去，不然厄運降臨，可能導致心神不寧、家事不順、疾病纏身。

相傳旗山天后宮的金虎爺曾協助平定匪亂有功獲清朝皇帝敕封，得以「登堂入室」，也讓該廟虎爺地位相當崇高。（圖／翻攝自高雄旗山天后宮臉書）

他進一步補充，傳統上虎爺多半供奉於主神神桌底下，代表神明的座騎或先鋒；不過旗山天后宮的金虎爺，是少數被供奉在神桌上，相傳祂曾協助平定匪亂有功獲清朝皇帝敕封，得以「登堂入室」，也讓該廟虎爺地位相當崇高。

民俗專家廖大乙就示警，偷神明金身的人，可能導致心神不寧、家事不順、疾病纏身。（圖／翻攝畫面）

