全台最冷在台南！高雄也比北部冷 「南冷北熱」真相曝

強烈大陸冷氣團來襲，在輻射冷卻配合下，未來幾天低溫可能跌破5度，達到寒流等級，不過今（6）日清晨平地最低溫不在北部，台南、高雄才是本島最冷的地方，低溫只剩8度，氣象專家林得恩解釋，中南部因為乾燥的關係，夜間反而更容易散熱，加上無風吹散冷空氣，反而導致輻射冷卻效果更加顯著。

強烈大陸冷氣團今起影響台灣，今天清晨本島平地最低溫為台南市楠西區的8度，高雄市杉林區也只有9.1度，連屏東縣內埔鄉也只有10.4度，北部最冷則是新北市石門區的10.3度，這種「南冷北熱」的神秘現象，其實都是輻射冷卻所造成。

林得恩表示，清晨的地表溫度，主要由「夜間長波輻射冷卻」決定，北部潮濕的天氣狀況，雖然往往被認為會讓寒氣滲入骨頭裡面，但夜間反而會有保溫效果，較多的雲層也會減少夜間長波輻射散失，加上東北季風會把冷空氣吹散，種種條件配合下，北部的輻射冷卻效果，反而沒有中南部來得明顯。

林得恩指出，中南部因為雲量少、風不強及空氣乾燥等狀況配合，加上中南部盆地、平原多，地勢較為平坦，冷空氣容易下沉、滯留形成堆積，形成「輻射逆溫層」，輻射冷卻的效率通常會高於北部，清晨氣溫下降的幅度更明顯，這也是中南部日夜溫差超過10度的原因之一。

