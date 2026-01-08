全台最冷在雲林！古坑6.7度 山中小學吹暖氣上課

全台最低溫6.7度在雲林古坑，山上樟湖國中小學開暖氣避免師生受凍。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕強烈大陸冷氣團發威，今天(8日)全台最低溫6.7度在雲林古坑，古坑樟湖山區體感溫度只有3、4度，擔心師生受凍，樟湖國中小學全校教室開暖氣，老師、學生說，暖烘烘上課更專心連精神也變好。

樟湖國中小在山區，周邊空曠，冬天校區常籠罩一層雲霧，校長陳清圳表示，山區空氣清新，夏天涼爽，教室冷氣很少開，偶爾高溫才會開，反而冬天因低溫吹暖氣使用機會較高。

學校老師說，冬天遇寒流、冷氣團氣溫驟降，戶外寒風凍到刺骨，就連坐在教室上課也會冷到發抖或縮成一團，大部分老師、學生都躲在室內，有人還會準備毯子包著，也有人會用暖暖包。

廣告 廣告

老師表示，這2天山上溫度降至10度以下，昨天7度，今天更冷只有6.7度，學校這2天都有開暖氣，因為溫暖上起課很舒服，學生不用穿著厚厚，行動更靈活，學生上課精神更好、更專注。

學生說，吹暖氣在教室很溫暖，上課也比較專心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

18縣市低溫特報！各地恐跌破10度 另波大陸冷氣團將接力來襲

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

冷！氣象專家：明起至週六西部日夜溫差最大

