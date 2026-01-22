全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光

生活中心／張予柔報導



中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。





全台將迎最冷時段！低溫恐下探剩6度…下波「變天降雨時間」曝光

受大陸冷氣團影響，今晨（22）各地偏冷、局部降雨明顯，明日白天回溫但早晚依然寒冷。（圖／翻攝自臉書粉專《中央氣象署》）

中央氣象署在臉書粉專「報天氣」指出，受強烈大陸冷氣團持續影響，今（22）晚至明晨各地早晚將偏冷，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島降雨仍較明顯，民眾外出記得攜帶雨具。明天（23）白天冷氣團逐漸減弱，氣溫會慢慢回升，但早晚依然寒冷，中南部日夜溫差大，外出仍建議多添衣物。氣象署也指出，週日至下週一（25-26）中南部清晨容易出現局部霧或低雲，駕駛及騎車民眾行車須放慢速度，注意行車安全。

全台將迎最冷時段！低溫恐下探剩6度…下波「變天降雨時間」曝光

下週二（27）東北季風再強，北部、東半部降雨明顯，中南部則有零星降雨。（示意圖／民視新聞資料照）

至於下週的天氣，氣象署預報員劉沛滕表示，關於下週天氣，氣象署預報員劉沛滕表示，下週二（27）東北季風將會再度增強，北部及東半部降雨明顯，中南部則有零星降雨；到了下週四（29），天氣將逐漸穩定，整體以多雲到晴為主。但氣象署也提醒，下週一（26）東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，民眾需避免危險海邊活動。

