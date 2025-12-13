「全台最凶虎爺」3度被偷！竊賊全厄運纏身…離奇事跡曝

社會中心／周希雯報導

高雄旗山天后宮昨（12日）在臉書公開監視器畫面，緊急公告「虎爺遭竊、請大眾幫忙協尋」，不過文末一句「又惹到最凶的虎爺，實在不可取」意外引發話題。原來，旗山天后宮虎爺曾2度遭竊，但竊賊都因厄運纏身、身體不適等種種神秘因素，最終受不了主動歸還金身；此次第三次被偷，警方迅速就逮到人並找到失竊虎爺，再度印證「最凶虎爺」威名。對此，民俗專家廖大乙也特別提醒動歪腦筋的人，別因一時貪念偷神明金身，否則後果恐不堪設想。

旗山天后宮昨（12日）公告，廟內侍奉的「吃炮三寸六金虎將軍」，於4日下午被1名阿伯直接從桌上拿下抱走，全被頭頂的監視器拍得一清二楚。警方透過監視器迅速鎖定黃姓慣竊，1小時內循線前往黃男住處、成功找到這尊價值約1萬8000元的金虎爺神像，並依竊盜罪嫌將其移送法辦。事後廟方也發文表示，虎爺已被偷走3次，「但每一次都在極短時間內破案，可見虎鎮四方、威靈顯赫」，同時感謝警方迅速將歹徒繩之以法。

男子被拍到抱走虎爺，很快被警方逮捕。（圖／翻攝「旗山天后宮金虎爺會 」臉書）

事實上，旗山天后宮的虎爺被稱為「全台最凶虎爺」並非浪得虛名。早在2015年3月虎爺就首次失竊，據傳該名竊賊偷走神像後經常心神不寧，還連續3晚都夢見被老虎追趕、撕咬攻擊，嚇得和老婆捧著神像到天后宮歸還，夫妻倆還跪在地上痛哭祈求原諒。第二次則在2023年，該竊賊疑似缺錢動歪腦筋，本來偷走虎爺帶回家中供奉、深信神像會給他帶來財富，沒想到之後身體不適且整天心神不寧，才意識是虎爺在警告他，不過正當他把虎爺放到玄關處、準備悄悄送到廟裡歸還時，警方早一步上門將其逮捕。

旗山天后宮表示，虎爺3次被偷卻能迅速尋獲，「可見虎鎮四方、威靈顯赫」。（圖／翻攝「旗山天后宮金虎爺會 」臉書）

接連數次竊案的離奇經歷，令信徒們相當信服「全台最凶虎爺」的神威。對此，民俗專家廖大乙也解釋，傳統上虎爺多半供奉於主神神桌底下，代表神明的座騎或先鋒，不過旗山天后宮的金虎爺得以「登堂入室」，據傳曾協助平定匪亂有功而獲清朝皇帝敕封，因此是少數被供奉在神桌上的虎爺，足以見得崇高地位。對此，廖大乙示警不肖人士，竊取神明金身可能招致天兵天將的懲罰，因此務必及時回頭歸還，否則誤觸禁忌恐讓厄運降臨，進而導致心神不寧、家事不順、疾病纏身等恐怖下場。

