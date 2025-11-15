全台最北端國際飯店！房內泡海底溫泉 林志玲婚宴主廚坐鎮

【記者莊偉祺／新北報導】新北北海溫泉洲際酒店亮相，為全台最北端國際品牌飯店，搶先台北大巨蛋據點先開幕，主打每房都有海底溫泉泡湯池，88萬總統套房還私人泳池，餐廳更找來林志玲婚宴主廚坐鎮。

位於金山溫泉區，由洲際酒店集團（IHG）與興富發建設打造的「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）」，即日起開幕亮相！身為全台最北端的國際品牌飯店，也是新北市北海岸首間國際級奢華溫泉酒店，主打每個房間都有私人獨立、結合海底溫泉的泡湯池可使用。

新北北海溫泉洲際酒店包含主館與別館共有211間房，其中3間套房有鐵板燒私廚服務，分別為牌價88萬元的115坪總統套房為新北市最大坪數，也是首間可在房內提供鐵板燒私廚的總統套房，客廳超大圓弧沙發組可看整面山景，浴室則有冷熱湯池；私人陽台也另有戶外湯池可使用，還有5.5x15公尺的私人泳池搭配一旁更有三階梯式的座位區空間。

總統套房客廳超大圓弧沙發組可看整面山景。莊偉祺攝

總統套房臥室。莊偉祺攝

另有2間54坪的映岫套房牌價為66萬元，同樣設有6至8位不等席次的鐵板燒私廚空間，搭配沙發客廳及用餐區，除了房間內就有溫泉湯池，私人戶外空間也有露天湯池可使用。

新北北海溫泉洲際酒店表示，從11月初至今試營運，全館僅開放35間房，目前週末幾乎全滿！未來目標房價為每晚1萬2000元起跳，較為高價的總統套房及特色套房，也提供可讓品牌舉辦開表會、展示等活動使用。

總統套房戶外有5.5x15公尺的私人泳池，搭配一旁三階梯式的座位區空間。莊偉祺攝

54坪的映岫套房內設有鐵板燒私廚空間。莊偉祺攝

映岫套房臥室內有私人泡湯池。莊偉祺攝

主館空間有融入北海岸在地食材的吃到飽餐廳、粵菜包廂、鐵板燒與酒吧等；別館則有挑高10米的泉曦教堂、近220坪宴會廳，以及可遠眺山景的高樓層無邊際恆溫泳池6x20公尺，還有各140坪的「望雲」、「望谷」雙樓層男女大眾湯與水療設施，更有為親子規劃的攀岩、頂樓划水道等。

整體飯店空間將金山在地的山脈線條融入設計，入口處有高2米以上的台灣雕塑大師朱銘太極系列作品「單鞭下勢」，歷經朱銘美術館、香港買家，飯店配合開幕才以逾5000萬元重回在地。步入大廳則有藝術家呈現陽金公路、八煙望洋等不同地貌的作品，吃到飽餐廳的垂吊燈飾更呼應當地小卷船的「集魚燈」印象。

新北北海溫泉洲際酒店主打每間房都有私人獨立、結合海底溫泉的泡湯池可使用。莊偉祺攝

餐廳內垂吊燈飾呼應金山當地小卷船的「集魚燈」印象。莊偉祺攝

可遠眺山景的高樓層無邊際恆溫泳池。莊偉祺攝

各140坪的雙樓層男女大眾湯。莊偉祺攝

新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡表示，全館從景觀空間到餐飲都延續了洲際酒店風格，其中取自金山地區中角、跳石等地命名包廂的中餐廳，更是由任職過多家國際酒店的資深粵菜主廚盧偉強坐鎮。

先前為總統賴清德兒媳、台灣第一名模林志玲打造台南婚宴的盧偉強，更曾重現動畫《中華一番》料理擄獲日籍作者本人，館內餐廳能品嚐主廚特別打造的「金山芋蓉香酥鴨」及「萬里花蟹蒸肉餅」等料理。

新北北海溫泉洲際酒店開幕期間也推出「際遇金山」優惠專案，凡預訂連續入住2晚以上，即享每日免費早餐2客、獎勵積分5000點與單臥套房保證升級券等禮遇。

台灣雕塑大師朱銘太極系列作品「單鞭下勢」。莊偉祺攝

先前為台灣第一名模林志玲打造台南婚宴的主廚盧偉強。莊偉祺攝

館內餐廳能品嚐主廚特別打造的「萬里花蟹蒸肉餅」等料理。莊偉祺攝

