全台最受歡迎的熱門景點 溪頭、鳳凰園區2026年元旦調漲門票！

台大實驗林管理處經營管理的溪頭、鳳凰自然教育園區園區，將從2026年1月1日起調整入園管理暨清潔維護費收費標準，溪頭全票由220元漲為250元，「溪頭之友」年票由每年2000元漲為3000元，為考量整體營運穩定、維持遊憩品質、環境維護需求，並持續提供安全友善遊憩環境等，決定調漲入園門票。

溪頭、鳳凰園區元旦新票價

台大林管處表示，近年整體營運成本大幅上升。近3年人事成本漲幅超過2成，對園區營運與服務造成明顯壓力；颱風及豪大雨侵襲，園區步道、林道、設施修繕費用也大幅增加，光是步道維護，就需要動支數百萬元維護成本，未來還有多項設施更新與改善工程。

溪頭自然教育園區新票價：

全票：250元 (原220元)

優待票：200元 (原180元)

半票：130元 (原110元)

特惠票：40元 (原 0元)

溪頭之友卡 (年費)：3000元 (原2000元)

鳳凰自然教育園區新票價：

全票：150元 (原120元)

優待票：120元 (原100元)

半票：70元 (原60元)

特惠票：40元 (原30元)

►更多資訊：台大實驗林FB

溪頭自然教育園區

走進溪頭自然教育園區，蓊鬱的樹林佔據著眼所能及的每個角落，呼吸的每一口氣都充滿著清新的芬多精，在這裡，能看到松、柏、紅檜、肖楠等各種珍貴樹種，還有許多蟲、鳥、小動物穿梭其中。園內建有完善的觀景平台、瞭望台、空中走廊、森林步道等設施，是親近大自然的首選景點。

地址： 南投縣鹿谷鄉森林巷9號

開放時間： 7:00～17:00

更多資訊： 溪頭自然教育園區

交通資訊：

-大眾運輸：臺灣好行溪頭線→溪頭、高鐵新烏日站→溪頭

-自行開車：竹山交流道下高速公路，往竹山方向（不進市區）轉151線經鹿谷 → 溪頭

溪頭自然教育園區（圖片來源：Getty Creative）

鳳凰自然教育園區

鳳凰自然教育園區是中部地區數一數二的賞櫻勝地，春天走在櫻花步道上，如同進入一條粉嫩的櫻花隧道；此外，同為台大實驗林的園區裡，有著大片茶園以及占地寬廣的各種林木園區，一年四季各有不同景色，非常適合攜家帶眷，安排一趟親近大自然的旅行。

地址： 南投縣鹿谷鄉仁義路1號

開放時間： 9:00～17:00、週一休園

更多資訊： 鳳凰自然教育園區

交通資訊：

-大眾運輸：

＊台中干城車站轉搭至竹山(轉員林客運)→鹿谷→鳳凰自然教育園區

＊斗六(搭台西客運)→竹山(轉員林客運)→鹿谷→鳳凰自然教育園

-自行開車：國道3號 → 竹山交流道下 → 經台3線轉151線道 → 鹿谷 → 鳳凰自然教育園區

資料來源：台大實驗林管理處

資料整理：Vinge

