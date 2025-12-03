全台最多人朝聖！溪頭門票明年漲價 全票飆到250元

南投溪頭自然教育園區門票明年1月調漲。（台大實驗林管處提供／劉慧茹南投傳真）

全台最多遊客朝聖森林園區--南投「溪頭自然教育園區」門票漲了！負責轄管的台大實驗林管理處宣布自明年1月起，溪頭全票從220元調漲至250元，鳳凰園區全票從120元漲至150元，消息引發民眾討論。

據交通部觀光署統計資料顯示，上半年全台森林遊樂區以南投縣的「溪頭自然教育園區」超過70萬人次遊客居冠，其次是阿里山國家森林遊樂區。最新資料，溪頭至12月3日累積近180萬人次，有機會趕上去年度205萬人次紀錄。

不過，南投溪頭、鳳凰自然教育園區近年因人事、維護管理等成本增加，宣布明年1月起調漲門票，讓購買年票、周周入園的民眾很有感，在園區官網反映，繼112年7月調漲後，如今再漲一波，票價等於兩年內漲一倍：「是不是漲太快？」

這兩波漲價，溪頭全票從200漲至220元，再到明年的250元，不限入園次數的「溪頭之友」年票也由1500元漲至2000元，再到明年的3000元。鳳凰園區明年也從全票120元調漲至150元。

然而，園區近年入園人次高達百萬，需要進行污水、廁所、步道等工程改善，加上物價上漲，維護、清運垃圾等人力成本增加，更別提風災造成的損害，例如今年丹娜絲颱風橫掃南投，使溪頭園區嚴重受創，休園三天清運倒木，後續單一步道的維修費用就動輒上百萬。

負責轄管的台大實驗林管處表示，園區整體營運成本大幅上升，近三年人事成本漲幅超過兩成，對園區營運與服務造成壓力，為確保持續提供安全與友善的遊憩環境調漲門票。另外，除了原有的公共意外責任險，將加保旅遊平安保險，提升遊客旅遊保障和權益。

