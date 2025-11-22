全台最多號誌在台中 維修隊全年不打烊
[NOWnews今日新聞] 台中市交通號誌設備密度全台最高，使用頻率也相當高。為確保各路口運作正常、保障用路人安全，市府交通局建置全年無休巡查機制，不論颱風天或深夜，皆提供24小時搶修服務。交通局提醒，民眾若發現號誌故障、閃爍異常或黑燈，可立即撥打1999通報，搶修團隊將在最短時間抵達現場排除異常。
交通局長葉昭甫指出，台中市目前共有6,612處行車號誌，其中三色號誌5,893處、閃光號誌719處；另有2,373處行人號誌，數量居全國之冠。隨著號誌密度增加，維護、秒數調整與突發搶修均為交通局的重要任務。
交通局表示，依契約規定，維修廠商接獲通報後須在2小時內到場處理，並依全市29行政區需求調整號誌秒數。維修人員奔走市區、屯區、海線與山城，確保各路口運作正常。
針對停電風險，交通局已在全市重要路口設置187處UPS不斷電系統，可在停電時維持約5小時基本運作；尚未裝設者，則在接獲台電停電預告後提前架設發電機待命，以避免交通中斷。
維修人員指出，行人號誌秒數看似簡單，實際上需依道路寬度、車流與民眾需求精準設定。例如長者反映時間不足過馬路時，維修人員會即刻到場評估調整。另在颱風天風雨強勁時，號誌受損率大增，維修團隊不分晝夜投入搶修。
交通局提醒，若遇到號誌故障且現場無警力指揮，應視為無號誌路口，遵循基本禮讓原則並減速通過。交通局將持續透過精準維護與即時搶修，守護用路人安全。
