全台最大二結王公過火 信徒扛神轎赤腳衝炭火堆

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

每年農曆十一月十五日，宜蘭二結王公廟的過火儀式，是地方一年中最重要的傳統盛典之一，這場被稱為「全台規模最大過火活動」的科儀，每年吸引許多民眾湧入，現場熱氣蒸騰、鑼鼓震天，在冷冷的冬天形成最具張力的宗教景象。

宜蘭二結王公過火盛大登場。（圖／寶島神很大）

「過火」是王爺信仰中最具代表性的淨化科儀，火象徵光明、正氣與驅除不祥，古人相信經由烈火洗禮，能祈求身心平安、消災解厄。二結王公廟保留完整傳統流程，包括開火門、引王轎、信眾連行等，每一步都蘊含象徵意義。當神轎由壯丁抬起，跨越旺盛火堆那一刻，總會引起現場熱烈喝采，人們相信王爺在火陣中展現威儀，也為地方帶來一整年的平安。

廣告 廣告

走過炭火。（圖／三立新聞網）

過火儀式中有一個重要的小訣竅就是細步走，切莫因快步走而發生意外，只要過火的時候不要慌亂亂了陣腳，每個人肯定在王公的庇護下都能平安的走過；但也有一個說法是如果在過火過程中受傷，則表示這可能是神明給你的一個警戒或警告，必須保持著虔誠的心態，且小心進行才可以避免意外發生。

若有不敢嘗試、或不方便過火的民眾，則可以拿著衣物在炭火上方揮動保佑平安，除此之外也有很多人將現場過火儀式中的木炭撿回家，如果家中有小朋友受到驚嚇無法安眠，可以放幾顆木炭在水中給小孩清洗，也有除煞、消災解厄的作用；雖然這些民眾沒有真正過火，但透過這些行為也等於是間接過火，得到王公的庇佑。

撿拾過火儀式的木炭。（圖／寶島神很大）

參與過火者也須注意，事前需嚴守各種禁忌，包括活動三日前不可行房，需吃素淨身，家有喪事、進過產房者，都被視為不潔者禁止過火，否則有可能發生「敗轎」、被燙傷等意外事件。今年過火儀式落在2026年1月3日，大家可搜尋宜蘭二結王公廟官方臉書專頁，了解更多活動內容。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

冬至遇天赦日轉運關鍵日 拜天公懺悔祈福這樣做

香不能亂點？拜拜點香的禁忌與習俗一次看懂

「三隻狗」祕密？龍樹亭神明生日藏的梗 3百年信仰揭秘

媽祖、觀音坐鎮糖廠？揭密糖廠百年守護神

