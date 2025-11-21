全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

台北地院今宣判歐俞彤處24年。（圖／報系資料照）

擁有台版Jisoo之稱的歐俞彤和竹聯幫弘仁會的男友吳漢威共組全台最大的假出金詐團美樂公司，架設2230個假頭資網站詐騙5080人，共詐得157億餘不法獲利，台北地檢署今年4月起訴80人，台北地院於今（11月21日）宣判歐俞彤將處24年有期徒刑，可上訴。

美樂公司以通訊軟體用假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達5080人遭詐，非法所得更是高達157億餘元。

北檢針對美樂公司前後共有4次斬金行動，台北地檢署在今年4月偵結此案以後，遭到台北地檢署依照加重詐欺、洗錢罪對歐俞彤等80人提起公訴，並針對15名逃匿人員發布通緝，當時還有51人處在押狀態，為單一詐欺案件中羈押人數最高的紀錄。

台北地院於今宣判主嫌歐俞彤處24年有期徒刑，可上訴。至於歐俞彤男友且同樣為本案的重要幹部吳漢威等12名詐團成員仍逃亡在外，至今仍未返台接受審判，目前仍被通緝中。

