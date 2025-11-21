全台最大假出金案！詐團主腦「台版Jisoo」吸金157億 一審遭重判24年

集團主嫌、年僅24歲的歐俞彤一審遭重判應執行24年有期徒刑。（翻攝自歐俞彤IG）

這起震驚全台、被稱為國內近年最大型「假出金」詐騙案，台北地方法院今（21日）針對首波起訴的80名被告做出宣判。集團主嫌、年僅24歲的歐俞彤一審遭重判應執行24年有期徒刑。

根據檢警調查，歐俞彤為首的「美樂」詐欺集團，自2024年5月起至2025年1月間運作，核心手法是利用精心設計的「假出金」來誘騙被害人持續投入資金。他們先後架設了超過2,230個假投資網站及應用程式，並假扮成投資顧問公司員工，以「保證獲利」的話術招攬民眾上鉤。一旦被害人交付投資款項，詐團便會安排「出金手」將少量款項匯入被害人帳戶，營造出帳面獲利且可提領的假象，讓被害人先嘗到甜頭。

然而，這種「甜頭」只是更大的陷阱，目的是誘使被害人深信不疑，進而不斷追加投入大量資金。最終，當被害人要求大額出金時，系統就會以各種理由阻擋，導致資金全數被騙走，數千名受害者血本無歸。

「台版 Jisoo」的奢華生活背後藏著什麼？

因其亮眼外貌和社群上的奢華炫富風格，被媒體冠上「台版Jisoo」稱號的歐俞彤，如今被證實是這個吸金超過157億元詐騙集團的幕後主導者。檢警在「斬金行動」中，於歐俞彤的豪宅住處查獲大批精品名牌包、鞋等奢侈品。

這些贓物與她在IG等社群媒體上頻頻發布的奢華旅遊及炫富照片如出一轍，成為其不法所得的有力佐證。檢警統計，該集團的銀行帳戶共有多達1萬9,274筆匯款紀錄，經細核報案資料，至少有5,080人受害，總詐騙金額高達驚人的157億餘元。這起案件也再次凸顯，社群媒體上的光鮮亮麗與「成功投資」形象，極可能是詐騙集團用來建立信任、誘騙目標的工具。

值得注意的是，先前被依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴的97人中，主嫌歐俞彤的男友吳漢威等13名主要幹部，目前仍藏匿於柬埔寨，尚未到案接受審理。

台北地院判決的關鍵理由是什麼？

台北地檢署先前依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪名提起公訴時，對歐俞彤具體求刑25年。台北地院經審理後，最終對這名年僅24歲的主嫌量處應執行24年有期徒刑。法院做出重判的關鍵，在於認定歐俞彤涉案情節極其重大，犯行反覆，且對社會治安和民眾財產造成了巨大的危害。

由於本案的詐騙規模龐大、受害者眾、詐騙金額高達上百億元，法院展現了嚴懲重罪的決心。這份判決對於假投資詐騙集團無疑是一記重擊。不過，歐俞彤方面仍可針對一審判決提起上訴。

