全台最大假出金集團「台版Jisoo」狂詐157億 一審重判24年

台北地檢署偵辦全台最大假出金詐騙集團「美樂」案，起訴年僅24歲，有「台版Jisoo」稱號的主嫌歐俞彤在內共97人，歐俞彤被具體求刑25年。台北地方法院針對首波起訴80人部分審結，21日宣判，判決歐俞彤應執行24年有期徒刑。可上訴。

根據起訴，歐女等人先是架設超過2230個假投資網站及應用程式，再假扮成投資顧問公司員工，招攬民眾加入投資。民眾上鉤交付投資款後，再以假分紅方式，誘使民眾相信卻有獲利，不斷投入大量資金。

統計自2024年5月起至2025年1月止，該集團共有多達1萬9274筆匯款記錄，金額高達14億2327萬餘元。經細核165筆報案資料與交易紀錄，查出共5080人受害，假出金金額為8億5017萬餘元，總詐騙金額高達157億餘元。

台北地檢署指揮新北市警方執行「斬金行動」，瓦解歐女為首的集團，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴共97人，歐女被具體求刑25年。

檢警上門逮人時，在歐女豪宅家中查獲不少精品名牌包、鞋，歐女也從不低調，經常透過IG等社群發布旅遊等奢華生活照，炫富程度令人咋舌。另歐女的男友吳漢威及12名共犯因人在柬埔寨，目前仍未到案。

