全台最大充電網/宣布超越Tesla EVOASIS充電網啟動高用量訂閱制
純電車近幾年在國內的發展相當的蓬勃，無論是Tesla亦或者傳統品牌所推出的電動車在路上的能見度已經非常高，在電動車發展迅速的狀況之下，也由於不是每個車主家中都可以安裝充電樁，因此超級充電站就成為了相當重要的基礎設施。
其中專注於電動車充電服務的品牌EVOASIS，在這幾年於全台灣運用數據營運、智慧調度與友善場域合作，構建出了覆蓋全國的DC快充與AC慢充網絡，憑藉著120座的DC快充站、600支的快充槍頭還有高達14萬的註冊會員，在近期宣布他們正式超越排名第二的Tesla，成為全台規模最大、使用人數最多的充電服務平台。
EVOASIS 董事長陶百群表示，全球電動車在2025年到10月底的數量仍較去年成長約 23%，電池能量提升、充電設備優化，以及智慧駕駛的普及，加上規模化帶來的製造成本優勢，讓歐系、韓系與美系車廠紛紛推出百萬以內具競爭力的電動車。「我們對台灣電動車的長期發展依然非常有信心。」
根據官方數據，EVOASIS在2025年創下了單年興建最多快充樁的紀錄，也讓他們的快充站點和槍數超越Tesla原廠成為了全新規模最大的充電營運商，此外超過十四萬的註冊會員數也已經超過了當前台灣電動車的數量，也代表著多數電動車主都曾經或者正在使用EVOASIS的服務，對此他們也致力於提升使用體驗，透過後勤營運系統與客服強化，達成「單槍年均中斷營運時間不超過 48 小時」的成就，讓旗下充電樁的營運時效超過99.5%。
而展望2026年，EVOASIS除了將持續加碼建造充電站，在新的一年約莫新增約400支快充槍頭，讓全台DC快充槍要突破1,000之外，站點佈局也將延伸到當前沒有的地方，像是台中海線、新北與桃園的重劃區等地，同時為了提升體驗品質，他們也率先開出第一槍，宣布將開始收取「佔位費」以及尖峰時刻「充電上限85%」的服務，以強化充電的翻桌率。
除此之外，為了應對大量的高用量營業車，EVOASIS也宣布推出專屬於運將的高用量營業用車訂閱制方案，只要月繳688元的月租費，充電價格就可以打75折，對於每個月充電輛超過五百度的車主，提供更優惠且優質的方案。
EVOASIS為了慶祝全台快充站數量超過Telsa，也特別安排兩天一夜的行程，讓媒體實際體驗台北台中往返的「綠洲行」體驗，記者藉由AUDI Q4 e-tron，從EVOASIS堤頂大道站出發，一路南下到台中，體驗了包括麗寶樂園、豐原交流道旁、台中家樂福、台中文心公園等地的EVOASIS快充站，這些快充站不僅涵蓋了都會通勤、長途移動以及旅遊休憩等多元情境，在高功率快充設備的加持下，僅需要約莫半小時就可以讓電動車元氣滿滿的重新踏上全新的旅程。
