全台最大好市多7／3開幕 原高雄店熄燈時間曝

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好市多（Costco）高雄店將搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，占地1.4萬坪。官方昨（12日）宣布，好市多新高雄店將於7月3日開幕，成為全台最大的好市多賣場，設有全台最多的汽、機車停車位；原高雄店則營業至7月2日晚上6點。

好市多昨在官方臉書發文指出，陪伴高雄會員20多年的好市多創始店高雄店，即將搬進新家，從熟悉的中華五路，正式搬遷至前鎮區智科路35號，迎接嶄新篇章。

業者透露，新高雄店有3大亮點，將是全台灣最大的好市多賣場，且位於海景第一排，並設有全台最多的汽、機車停車位。業者也提醒，原高雄店營業至7月2日晚上6點。

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好市多高雄店於86年開幕，是全台首間好市多賣場，不過4500坪空間已難以負荷尖峰時段龐大人流，因此將搬遷至高雄軟體園區南側的亞洲新灣區80期重劃區。

新高雄店規劃地上4層建築，分為A、B、C3棟，A棟1樓及3樓為賣場，2樓是辦公室，4樓則是停車場；另2棟皆為停車場。業者表示，該店共設有1010個汽車位、400個機車位，提供最寬敞便利的停車空間。

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