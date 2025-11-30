全台最大恐龍展！近70隻超擬真動態恐龍 2026年1月登場
準備好迎接一場史前大冒險了嗎？全台最受矚目的親子展覽《恐龍大復活 關渡探險樂園》將於2026年1月17日至2027年2月21日在台北關渡碼頭隆重登場！這場年度盛事將帶來近70隻超擬真動態恐龍，佔地1,500坪的戶外沉浸式樂園，勢必成為寒假最熱門的親子行程。早鳥票現已開賣，快比恐龍還快，搶下這場不容錯過的冒險之旅。
▲ 全台最大恐龍展！近70隻超擬真動態恐龍，2026年1月登場。（圖／時藝多媒體傳播）
這次展覽規模為北台灣首見，位於台北市區內，園區重建了三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大生態場景，最大恐龍高達13公尺、長20公尺。透過機械動態、呼吸特效、地面震動及360°環場聲效的全面升級，讓參觀者彷彿置身於恐龍時代，宛如台版《侏羅紀世界》降臨城市。
五大亮點，搶票理由一次看！
1. 超擬真恐龍與超大探險場景
霸王龍、異特龍、梁龍、腕龍、迅猛龍群全數登場，每隻恐龍皆具動態機構與聲響系統，讓你近距離感受恐龍的呼吸與震撼。
2. 四大親子互動體驗
恐龍騎乘：孩子化身馴龍師，跨坐暴龍、角龍威風凜凜。
恐龍餵食：體驗餵恐龍的獨特震撼。
恐龍氣墊樂園：大型氣墊滑梯，讓孩子精力放電。
腫頭龍對戰區：與對手一起PK，爭當恐龍王。
3. 恐龍明星巡場
可愛的小恐龍偶裝明星每日出沒，主動與孩子打招呼、合照，讓爸媽輕鬆拍出如電影海報般的照片。
4. 限定周邊商品
園區主題商店推出恐龍紀念徽章、限量毛公仔、侏羅紀印象玩具及展期限定收藏票卡，只有這400天看得到、買得到。
▲ 全台最大恐龍展！近70隻超擬真動態恐龍，2026年1月登場。（圖／時藝多媒體傳播）
5. 全年最佳親子行程
展期橫跨寒假、春假、暑假及連假，一張票完成家庭年度必備遊程，讓孩子從玩樂中自然學到恐龍知識。
四大沉浸展區，全面升級更刺激
侏羅密境 Jurassic Labyrinth
霧氣瀰漫，恐龍低吼從叢林深處傳出，鸚嘴龍母子、孵蛋龍家族近距離互動，6公尺異特龍突然轉頭，驚喜瞬間升級！
猛獸出擊 Raptor Rampage
迅猛龍群沿棧道高速逼近，霸王龍低吼「貼臉而過」，恐龍伺機竄動，沉浸感滿分。
巨獸出沒 Titan Kingdom
13公尺梁龍與腕龍緩步穿越天空線，變異暴龍與霸王龍最強對決現場上演，地面微震，全場屏息。
勇闖恐龍島 Dino Play Island
氣墊樂園、腫頭龍PK、三角龍餵食教室，讓孩子一秒進入最愛的動態遊樂島。
早鳥票限量開搶
主要贊助夥伴國泰世華銀行宣布，於指定活動期間，符合「童樂匯」權益並收到活動簡訊的國泰世華銀行CUBE卡友，可獨家以198點小樹點於「國泰優惠APP」兌換雙人套票，包括門票2張、遊戲代幣及餐點兌換券各1張，每人限兌換1組，自12月15日至12月31日於「國泰優惠APP」兌換，數量有限，換完為止。
▲ 全台最大恐龍展！近70隻超擬真動態恐龍，2026年1月登場。（圖／時藝多媒體傳播）
活動資訊
日期：2026年1月17日（六）– 2027年2月21日（日）
時間：每日10:00–18:00（17:00停止售票入場）
地點：關渡碼頭（台北市北投區知行路360-1號／關渡棧橋碼頭）
交通資訊：搭乘捷運至關渡站，再轉乘公車紅35或小23至「關渡碼頭」站下車，也可從捷運關渡站步行約15分鐘或騎乘YouBike前往。若自行開車，可從國道1號台北交流道下，沿著省道臺2乙線往知行路方向前進，周邊有數個停車場可供停車。
