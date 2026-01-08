全台最大我家牛排在高雄！佔700多坪、1月底試營運 徵才資訊曝

生活中心／賴俊佑報導

我家牛排同盟店預計1月底試營運，將成為全台最大我家牛排。(圖／翻攝自Googlemap)

高雄肉食愛好者久等了！我家牛排同盟店籌辦半年多，近日終於掛上招牌，將於今年1月底試營運，店面占地700多坪，將取代板橋遠科店成為全台最大分店；另外，被封為「新莊最好吃的西餐廳」的朵頤牛排終於回歸雙北，接下來仍會持續展店，目標2026年全台達10家門市。

我家牛排近年增設自助吧，無限享用10多道料理。（圖／資料圖）

全台最大我家牛排在高雄！

高雄三民區同盟三路、牛角旗艦店舊址閒置2年後，去年7月出現新租客薄多義餐飲有限公司，並於近日掛上我家牛排招牌，根據人力銀行資訊，我家牛排同盟店除了招募外內場正職還有披薩師傅，預期將規劃豐富的自助吧給客人享用。

我家牛排近年增設自助吧，無限享用10多道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造的桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更提供熱炒、炸物、烤物、飲品和甜點等上百道料理，目前全台最大的我家牛排為板橋遠科店，占地200多坪，高雄同盟店開幕後，將取代板橋遠科店成為全台最大分店。

朵頤牛排2026年目標全台達10家門市。(圖／饗賓集團提供）

朵頤牛排睽違1年回歸雙北！

饗賓集團旗下「朵頤餐廳Doricious」被網友稱為「新莊最好吃的西餐廳」，2025年12月初進駐新北宏匯廣場，12月底進駐台北新光三越站前店，朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列。

經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，還有「法式鴨腿佐莓果醬」、「主廚精選扁鱈排」以及「味噌焦糖豬肋排」；精選主餐則有新升級的「美國Prime帶骨牛小排」以及「慢熟法式羊排」；極饗主餐有新升級的「美國Prime肋眼牛排」以及海味奢華的「極饗焗烤龍蝦」；海陸雙饗系列則有「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Prime肋眼牛排」、「美國Prime板腱牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。

朵頤牛排的精選豐盛百匯餐台，提供美味無限自取，內容豐富多樣。從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，餐點風格涵蓋各式異國風味。再搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。

