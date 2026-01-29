全台最大手筆 彰化市今發放1億9千多萬春節敬老禮金

▲市長林世賢在光南里辦公處發放春節敬老禮金。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市公所為弘揚孝道及表達對長者的敬老之意，於每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上長者每人6千元的「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第29年。今年全市可獲領取的長者共31,911位，合計共發放1億9,146萬6,000元，和去年相較，人數多出1,429人、發放金額增加857萬4千元。

▲林世賢協助點鈔。

今年共有多達24,694位長者選擇用轉帳（比例77.38%-共計148,164,000元），另7,217位選擇領現金（比例22.62%共計43,302,000元），轉帳的部分公所已於27日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於29日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

配合發放禮金的大工程，由全市73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近4千3百多萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

▲1百多名人員在彰化生活藝文館點鈔與裝鈔配槍員警全程護衛。

今日上午10點起，市長林世賢分別前往南興里社區活動中心，以及光南里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。市公所表示今年凡是年滿七十歲【民國45年以前（含當年）】，在彰化市設籍六年以上的長者【民國108年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節。（照片／記者廖美雅翻攝）