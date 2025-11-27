全台最大捷運連開案 估算替新北市增1.2萬就業

新北捷運局和建設、開發公司合作，啟動全台最大規模捷運開發案，未來將有八棟建築物，最高達到51層樓，二樓的兩萬坪商場，也會有購物中心進駐，預估帶來超過一千一百億的投資。

圖／TVBS

舞龍舞獅台上穿梭氣氛熱鬧，這是新北捷運簽約的開場典禮，捷運局和建設、開發公司合作，投資啟動捷運開發案，堪稱全台規模最大。

新北市長侯友宜：「新北市現在光捷運連開案，就有37個地方，所以這個是全台灣，最大的捷運連開案，因為這個連開案投資金額非常非常的高。」

基地面積14公頃，未來設計八棟建築物，最高達到51層樓，二樓提供兩萬坪商場，也會有購物中心進駐，預估帶來超過一千一百億的投資。

新北市長侯友宜：「我們找到最優質的廠商，來共同開發，我們預計會投入985億金額，會創造1.1萬的人口，以及1.2萬的就業機會，當然我們預計在這樣的量體裡面，我們會興建5100戶的住宅，和2萬坪的商辦。」

新北捷運局長李政安：「萬坪公園在右手邊，快速可以抵達環河的通道，讓地區能夠使用。」

環狀線將串聯北北基桃軌道，希望可以成功帶動，捷運運量成長及區域發展，打造新北大眾運輸導向發展的建設標竿。

