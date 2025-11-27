全台最大捷運開發案動了 十四張站暨南機廠案簽約 總銷上看2,500億元

捷運示意圖。聯合報系資料照

全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」昨（27）日舉行簽約儀式。新北捷運局與宏匯、愛山林建設（2540）及甲山林建設共同組成環宇上城投資，簽訂投資契約，打造新北大眾運輸導向發展(TOD)建設標竿。

該案總投資額近千億元（約985億元），規劃興建商辦、住宅、商場等，總銷上看2,500億元，預計2034年完工。

「環狀線十四張站暨南機廠」在捷運聯開案領域創下三紀錄，為全台基地面積最大、總投資規模最大、未來總銷最大的捷運聯開案。

執行此案的環宇上城公司，其中，宏匯集團占比33％、愛山林67％。昨日簽約儀式出席人員包括新北市長侯友宜、新北捷運局長李政安、宏匯集團暨環宇上城董事長許崑泰、愛山林董事長祝文宇等。

許崑泰表示，宏匯擅長商用不動產開發，愛山林是住宅開發及銷售專家，加起來就能發揮最好的結果，未來將秉持「好品質、好房子、好誠信」三好原則興建本案。

至於未來在商場上規劃，許崑泰表示，該案開發規模超過25萬坪，目前還在評估是否會進駐宏匯廣場，不過對於雙北市商用不動產市場是非常看好，主要是過去雙北商辦大樓比例偏低，也面臨老舊問題，而在國內科技產業蓬勃發展下，預期對商辦需求度高，不論是商辦、商場、飯店都很看好長期發展性。

愛山林董事長祝文宇表示，該案規劃興建8棟39到51層樓大樓，預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，總銷超過2000億元，其中住宅占比七成、商業用途三成，預估將有5,000~6,000戶，未來案名就會叫「環宇上城」，目前申請建照還要二至三年，規劃興建五年，約2034年完工。

值得一提的是，近年愛山林積極攻向公辦都更、捷運聯開案，並與宏匯集團強強聯手，除了十四張捷運開發案外，還有「中正紀念堂聯開案」、「南港台電CR1公辦都更案」案，合作案已達三案，祝文宇表示，由於雙北幾乎已經沒有素地，目前也正在評估相關標案，將與宏匯持續維持合作模式。

許崑泰表示，「十四張站暨南機廠捷運開發案」是新北邁向智慧城市國際舞台的重要里程碑，未來完工後，這座結合AI科技、綠能永續與人文共榮的城市地標，將改寫新店地景，更代表新北在全球城市競逐中脫穎而出，成為台灣向世界展示智慧建築實力的象徵。

