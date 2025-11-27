全台最大捷運開發案引資985億元 宏匯許崑泰揭董事長「用抽籤的」

記者李育道／台北報導

新北市捷運局27日與宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設公司共組環宇上城投資公司簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全台規模最大捷運開發案。（圖／記者李育道攝影）

新北市捷運局27日與宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設公司共組環宇上城投資公司簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全台規模最大捷運開發案，總開發價值達985億元，規畫8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。宏匯上城董事長許崑泰會後受訪透露，自己能擔任環宇上城董事長是因為董事長採「抽籤輪流」制度，這次「剛好抽到我」。

十四張站暨南機廠開發基地面積約14.3公頃，採立體共構方式結合捷運車站與機廠，都市計畫規定至少需配置30%商業樓地板面積。基地分成兩大區塊，皆可直接連通十四張站，提供「到站即回家、出站即上班」的便捷生活動線。周邊鄰近央北區段徵收區與十四張B單元，未來將形成完整生活圈，替新店打造嶄新的城市風貌。

新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，是開發規模全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，並增設2處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達台北市，交通更便利。

四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，是開發規模全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。

李政安說， 新北環狀線計有10處捷運開發案，目前已有5處招商成功，其餘5處，將於2026年陸續再招商，預估新北環狀線全部捷運開發可引入1100億以上投資金額，引入1.4萬居住人口、創造2.2萬個工作機會，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展，建構新北捷運生活圈。

宏匯上城說明，本案將導入 AI、5G、物聯網及永續能源系統，並與工研院、美國 UL Solutions 合作，預計申請 LEED、WELL、fitwel 等國際級綠建築認證，打造能自我學習、持續升級的智慧城市，引領新北邁向國際智慧首都。

總開發價值達985億元，規畫8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。

會後訪問中，許崑泰談到宏匯的投資邏輯時直言，公司始終以務實角度評估，「找有投資機會的案子，蓋得出來、賣得掉，至少租得掉，這樣我們就會投入。」他透露團隊目前持續觀察政府釋出的開發案，只要具備條件，就會評估參與。

他認為北台灣整體發展性最好，高雄也因人口多、交通便利而具潛力。他也提到兩年前曾參與高雄左營站標案，但因競爭激烈未得標，目前投資仍以北台灣為主。

對於外界關注宏匯廣場是否將持續展店，許崑泰表示仍在評估階段，「有機會就會做，看天時地利人和。」而十四張開發案未來是否會導入宏匯廣場，他說明仍須依據政府與投資方分配情況而定，尚未確定。

十四張開發案未來是否會導入宏匯廣場，他說明仍須依據政府與投資方分配情況而定，尚未確定。

談及台灣商用不動產前景，他相當看好。他指出雙北大部分土地為住宅用途，商辦與商業空間比重偏低，市場需求仍強烈。「很多舊商業大樓希望汰舊換新，也增加整體開發空間。」

至於最具潛力的類型，他認為商場、辦公大樓、飯店三者各有優勢，公司會依個案條件逐一評估，「我們沒有做硬性配比，安全與品質永遠是第一優先。」

總開發價值達985億元，規畫8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。

宏匯集團近年也投入都更與危老重建。許崑泰說明，雙北大都更趨勢明顯，團隊也確實投入大量力氣推動住宅案。他提到台灣建築最大使用者仍是台積電，「護國神山使用的材料與工程量非常巨大，也持續帶動整體建築市場。」外界關心是否會與愛山林等建商繼續合作，他也公開回應「大部分案子我們還是會一起合作。」

十四張站暨南機廠開發基地面積約14.3公頃，採立體共構方式結合捷運車站與機廠，都市計畫規定至少需配置30%商業樓地板面積。

他透露宏匯多個大型案均為共同投資，由不同股東輪流「抽籤」擔任董事長，如南港西段、南港百店、中正紀念堂等案都是如此。「這次輪到我，算不算好籤？都一樣啦，照制度走。」

被問及是否規劃上市，他笑說完全不考慮，因為上市後行政與法遵繁瑣，「太辛苦了，不想做。」外界注意到他身形變瘦，他也大方解釋是健康管理，「腰圍超過90公分就吃一次麥當勞，提醒自己控制。」他最後表示宏匯集團約200多名員工，開發案會在能力範圍內盡力推進，「能做多少算多少，有機會就做。」

宏匯上城董事長、環宇上城董事長許崑泰會後被問及是否規劃上市，他笑說完全不考慮，因為上市後行政與法遵繁瑣，

宏匯集團董事長許崑泰（右），愛山林集團董事長祝文宇（左）。

