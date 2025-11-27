全台最大捷運開發案「十四張站」簽約 引入985億投資

即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。

民視 ・ 7 小時前