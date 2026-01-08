全台最大櫻花盛會來了！「九族櫻花祭」月底開跑 薰衣草浪漫收尾

櫻花迷注意！「2026九族櫻花祭」將於1月31日開幕，從枝垂櫻揭開序幕，接著八重櫻、吉野櫻等各色櫻花陸續綻放，花期可一路延續到3月8日，3月中更有薰衣草接棒，為花季畫下浪漫句點。

「2026九族櫻花祭」將於1月31日開幕（圖／九族文化村，下同）

園區內櫻花總數超過6000株，從1月底的「枝垂櫻」開始，2 月上旬輪到「八重櫻」接力登場，「吉野櫻」、「台灣雪櫻」、「富士櫻」等依序盛開，整座九族文化村被粉紅色的花海包圍，彷彿進入夢幻世界。賞完櫻花，3月中旬起將由紫色薰衣草接棒，繼續為整個花季增添浪漫氣息。

九族櫻花祭企劃部副理彭翔毅表示，今年冬天氣溫回暖較晚，可能讓花芽休眠解除稍微延遲，使開花初期比往年慢一點。花期會依照過去多年的經驗平均，並透過官網及社群平台更新即時花況，提供遊客參考。此外，為慶祝九族文化村成立40週年，今年活動加入太鼓與火舞表演，讓櫻花祭氣氛更加熱鬧。

「2026夜櫻＆夜舞祭」將於2月14日至3月8日同步登場，讓遊客享受日夜不同的粉紅景致。本次九族櫻花祭原價980元，早鳥票售價780元，優惠期限為即日起至1月15日，使用日期則為花季期間1月15日至4月6日皆可使用。另外，業者特別提醒，2月16日除夕夜園區僅營業到下午3時整。

除了九族櫻花祭，武陵農場櫻花季也將在2月13日至3月1日展開，預計「紅粉佳人櫻」與「昭和櫻」在2月中旬達到盛開。為維護賞花品質，園區每日進場人數嚴格控制在6000人，成人全票為150元、一般優待票120元，需先申請通行證才能購票入園。

