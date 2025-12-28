全台最大求職現場！媒體人諷黃國昌造勢：演給國民黨看的「求官秀」

即時中心／綜合報導

日前宣布參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌，昨（27）日下午在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動；然而媒體人詹凌瑀直批，這不是造勢大會，而「是全台最大的『求職』現場」！黃國昌在新北市長民調根本是敬陪末座，連車尾燈都看不到，「他心裡比誰都清楚選不上，今天這場大動作造勢，說白了就是演給國民黨看的『求官秀』。」

詹凌瑀在臉書發文指出，看完柯文哲跟黃國昌的「新北應援」大戲，這兩位演技派真的不考慮轉行嗎？「台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬。這就是一場典型的『假面主僕』秀」。

一個是涉嫌貪污、剛交保出來的被告，嘴巴喊著司法不公，說起訴書是科幻小說。「拜託，阿北，真正的科幻小說，是你覺得大家還相信你清廉，還有黃國昌覺得自己能選贏新北市長好嗎？ 這一頁才是最魔幻寫實的篇章。」

再來看看那位高喊「給我四年」的咆哮獸，詹凌瑀直言，黃國昌說要證明自己說到做到？「哈囉？我只記得你當年在汐止當立委，連競選連任都不敢，直接怯戰落跑。一個連區域立委都怕輸的人，現在跟我說要扛下400萬人的新北市？這就像是一個連機車駕照都考不過的人，說要開F1賽車一樣荒謬。」

詹凌瑀認為，柯、黃兩人說穿了，現在就是「互相取暖的溺水者」。柯文哲需要黃國昌幫他在外面吼，維持那搖搖欲墜的聲量；黃國昌需要柯文哲把小草過戶給他，當作跟國民黨談判的籌碼。「什麼『新北的選擇』？別鬧了！看看現在的民調，黃國昌根本是敬陪末座，連車尾燈都看不到。他心裡比誰都清楚選不上，今天這場大動作造勢，說白了就是演給國民黨看的『求官秀』。」

「翻譯黃國昌的吶喊，其實是『國民黨看過來！我很吵喔！我很會鬧喔！如果你們不想要我攪局，是不是可以賞我一個副市長的位置坐坐？』」詹凌瑀直言，這哪是什麼承擔？這不僅是政治勒索，更是一場精心計算的過水大戲。

