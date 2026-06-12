全台最大海景好市多來了！網一查傻眼：Google找不到

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全台最大、海景第一排好市多新店公布。（圖／翻攝自好市多臉書）





陪伴高雄民眾超過20年的好市多高雄店即將走入歷史。好市多正式宣布，位於中華五路的高雄店將營業至7月2日下午6時，並於7月3日搬遷至前鎮區全新據點。新店不僅主打「全台最大賣場」，更擁有海景第一排及全台最多汽機車停車位，不過新址公布後，許多人卻在Google Maps上找不到路名及地標，新址的交通問題也引起討論。

好市多新店公布！Google Maps找不到？

好市多透過臉書粉專宣布，高雄店將正式搬遷至高雄市前鎮區智科路35號，並於7月3日開幕營運。不過，由於智科路屬於新闢道路，不少民眾發現目前Google Maps尚未完整顯示相關資訊，紛紛留言表示，「導航找不到怎麼去？」、「Google新地址根本搜尋不到」，意外讓新店地址成為討論焦點。

全台最大、海景第一排好市多

好市多指出，新高雄店將以全新規模迎接會員，並一次公開三大特色「全台最大的好市多賣場」、「海景第一排」、「全台最多汽機車停車位」，業者表示，新店不僅擁有更寬敞的購物空間，也將提供更舒適的動線規劃，希望帶給會員更好的消費體驗。

全台最大好市多卻沒有加油站？

消息曝光後，大批網友湧入留言區討論。有人相當期待新店開幕，表示「邊看海、邊買牛肉捲」、「終於不用在停車場排半天」。不過也有部分網友提出疑慮，認為新店周邊交通是否能承受大量車流仍有待觀察，尤其假日期間恐出現壅塞情況，民眾也希望可以公佈相關交通動線資訊、盡早因應 。此外，也有會員發現新店規劃中未設置加油站，直言「最大賣場沒有加油站，差評！」、「沒加油站真掉漆」。

高雄創始店走入歷史 陪伴會員超過20年

事實上，位於中華五路的高雄店是好市多在台灣的「起家厝」創始店，店址鄰近夢時代、IKEA等，多年來一直是高雄民眾採買的重要據點。隨著賣場規模及會員數持續成長，業者決定搬遷至前鎮區新據點，希望透過更大的營業空間滿足消費需求，也為會員打造全新的購物環境。根據好市多公告，原高雄店將營業至7月2日下午6時，新高雄店則於7月3日正式開幕，業者也向長期支持的高雄會員表達感謝，希望未來能在新賣場持續陪伴消費者，創造更多美好回憶。

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