全台最大盜版教材被抄！補教師一家三口侵權180億 國小到高中試卷全遭扣

補習班老師侯姓男子侵權9家出版社教材，住家就是影印工廠。翻攝畫面

30歲侯姓補教老師夥同父親、姐姐組成盜版集團，長期盜拷教學教材牟利，侵權範圍橫跨國小、國中到高中，康軒、南一、翰林、龍騰、三民等9家出版社全數受害，經估算侵權市值高達180億元，堪稱近年規模最大的盜版教材案。刑事局蒐證多時，日前一舉帶回侯男一家三口及4名工讀生，全案依照違反《著作權法》等罪移送新北地檢署。

刑事局智財偵查大隊去年底接獲出版社報案後，成立專案小組介入調查，侯姓男子為補教跑堂老師，長期在雙北地區任教，並無固定補習班。他看準盜版教材成本低廉、利潤可觀，先購買正版教材，或從盜版網站「XYZ軟體網」等管道下載講義、考試卷、教科書，再以掃描方式轉成電子檔，販售整學期教材，不僅有紙本，也可透過電子檔（光碟、雲端）購買，每科僅售100元左右，價格幾乎只有市價三分之一，因而吸引大量家長購買。

光是蝦皮賣場就賣出8000多份盜版教材。

警方調查，侯師生意火熱，甚至找來63歲侯父、33歲侯姐幫忙，一家三口將新北市蘆洲住家直接當成印刷廠，擺放工業用影印機，一次可連續影印10本以上，將電子檔轉成紙本試卷，或燒錄成光碟，透過蝦皮等電商平台及LINE群組販售，再上傳雲端供買家下載，僅蝦皮平台就累積至少8806筆交易。

警方查扣盜版光碟。

侯男住家儼然考試卷工廠。

侯男住家甚至有桌面型配頁機，可快速裝訂教材。翻攝畫面

專案小組今年3月持搜索票上門，查扣侵權光碟1800餘片、燒錄機3台、電腦主機2台、行動硬碟4個，以及侵權紙本試卷20多箱，堆滿整個住家。經出版社估算侵權市值超過180億，而侯家自2022年至2025年3月止，不法所得已超過1500萬元。

全案經偵詢後，警方依違反《著作權法》第91條、第91-1條及第92條罪嫌，將侯男一家四口、3名工讀生等7人移送新北地檢署偵辦。



