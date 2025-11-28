全台最大聯開案加持 新店房市如虎添翼

「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」將興建8棟39至51層建築，全案總銷逾2千億元。圖為該案模型。（王莫昀攝）

全台最大、民間投資金額約985億元的「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日由新北市府捷運局與環宇上城簽約，將興建8棟39至51層建築，全案總銷高達2千億元，其中7成規畫住宅。愛山林建設副董事長張境在表示，依新北市政府估算該案預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，可望推升區域房市發展。

新北市政府統計資料顯示，至今年10月第一圈的板橋、中和、永和、三重、新莊、新店六大精華區中，人口數以板橋的55萬人居冠，新莊以42.14萬人居次，但若與民國111年10月相較，增幅最大的卻是新店的3.4％，遙遙領先第二名三重的1.05％。依樂居資料顯示，這4年間新店房價平均增幅約16.4％。

廣告 廣告

十四張聯開案 如同六本木

對於區域住宅市場發展，張境在表示，新店被視為新北市的大安區，加上近年台北市房價上漲，新店的重劃區建案持續吸引大安、信義、文山等地居民移入。

「十四張聯開案」參考日本六本木、虎之門之丘與香港九龍站的模式，結合住宅、商場、辦公空間，以「休閒的立體城市」為主軸，打造便利的新型態居住環境，如同「京站」般，下樓就以購物、搭乘捷運，便利生活型態，近年來十分受到年輕人青睞，預期吸引大量就業機會與假日休閒人潮，有助新店房市發展。

張境在不願對「十四張聯開案」未來2、3年拿到建照推案時的成交價預做評估，但他就區域市場分析指出，近期進場的「華固譽誠」平均成交價逾9字頭。愛山林董事長祝文宇透露，看好市場前景，在新店還有土地。

「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案預售案」預計吸引民間投資985億元，與新北市捷運局簽約的環宇上城投資公司，是由宏匯公司、愛山林建設開發公司及甲山林建設共組團隊。

祝文宇表示，該案7成規畫住宅，樓地板面積近20萬坪，粗估住宅將規畫5000至6000戶，但全案預計2年後取得建照，之後還要分屋，尚未確認推案時間。

7成規畫住宅 逾5千戶

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，此案鄰近央北重劃區，享有成熟的舊市區生活機能；主要幹道如民權路、中正路商業活絡，還可與小碧潭站進一步整合整個生活圈。另一大優勢是交通便利，可快速連接台北市中心（如大安區、信義區）；此外，聯開案所在地原為農地，重劃後居住環境條件良好。

「十四張聯開案」捷運聯開案是愛山林和宏匯繼「南港台電CR-1」、「中正紀念堂案」之後，第三度合作且得標的政府標案，3家公司出資比例占比，分別是愛山林47％、甲山林20％、宏匯33％，換言之愛山林及甲山林整個集團出資67％，為未來特許公司的最大股東。

宏匯近來在大型、著名的捷運聯開案、公辦都更案幾乎無役不與，陸續取得「台北雙星」、「E1E2公辦都更」、「宏匯民生台北大學民生校區」、「宏匯竹高案」、「南港台電CR-1」、「中正紀念堂案」、「南港新都案」、「十四張聯開案」共八筆捷運聯開及公辦都更案，總投資額逾2526億元，積極布局軌道經濟商用不動產。

「相當看好北台灣的聯開案，尤其是商用不動產市場。」宏匯董事長許崑泰表示，雙北地區大多土地用於興建住宅，商用比例較低，同時很多設點老商辦的企業主有換新、翻新需求，宏匯將持續評估北台灣的聯開案，也會與愛山林持續緊密合作。

對於與愛山林、甲山林合作，許崑泰強調，宏匯擅長打造辦公、商場，甲山林集團在住宅方面擁有豐富經驗，雙方合作，可謂強強聯手。而「十四張聯開案」總銷逾2000億，3成商辦與商場，其中的商場會否引入宏匯廣場，許崑泰表示，需視未來市府分配情形而定。