全台最大自辦市地重劃弊案 纏訟17年 更五審今判黎明幼兒園「拆屋還地」

【記者莊曜聰／台中報導】台中市史上最大的黎明（單元二）自辦市地重劃案已經被法院判決違法，發起重劃的前立委楊文欣去年也病逝，而被劃入重劃區塊的黎明幼兒園拒絕拆遷，遭重劃會提告「拆屋還地」纏訟17年，期間幼兒園長林金連4度勝訴、2次敗訴，今天案件更五審宣判林金連敗訴，他得知後相當失望，強調會上訴到底。

去年2月過世的前立委楊文欣是是全台最大重劃區、台中市單元二的地主，但在2010年時插旗「黎明自辦市地重劃」案時，被控虛增467名人頭地主，藉此取得重劃會主導權，再虛增工程費用13億餘元，詐取市價逾60億元、逾1.2萬坪抵費地，一、二審都有罪，雖然楊已經離世，但相關衍生案件仍在審理中。

黎明幼兒園位於重劃區內，園長林金連不同意因此拒絕配合拆遷，重劃會向法院提告要求幼兒園「拆屋還地」，透過司法試圖解決爭端，案件經一審、二審、更一審均認定重劃會程序不合法，判林金連勝訴，幼兒園免拆，但重劃會上訴後，更二審、更三審法官認為幼兒園在重劃區範圍內，重劃會認定有施工整地必要，判決幼兒園得拆除。

林金連再度上訴，更四審認定重劃會因人頭地主問題，屬非合法成立，判決重劃會敗訴、幼兒園免拆，重劃會不服又提起上訴，台中高分院審理此案，期間林金連在民間團體陪同下出面發聲，表示業者以自辦重劃「搶地」讓人無法接受，纏訟多年影響他家庭、工作，要求法院速審速決。

但今天台中高分院更五審宣判結果大逆轉，法官認定林金連家族取得重劃會的配地享受利益，林金連一方卻以非土地所有權人，以重劃會違法為由阻礙重劃，違反「誠信原則」，判決應拆除。

台中市黎明自辦重劃弊案纏訟多年，相關衍生案件仍在審理中。資料照片

台中高分院今天宣判，判決園長林金連敗訴，此案仍可上訴。資料照

